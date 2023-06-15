Стейки та котлети руйнують нашу ДНК: вчені попереджають про небезпеку "підхопити" рак

Дослідники з'ясували, як їжа, приготована на сильному вогні, впливає на людський організм.

Медицина давно знає про шкоду червоного м'яса та смаженої їжі для здоров'я людини, але команда вчених зі Стенфорда відкрила ще один механізм того, як вся ця їжа завдає шкоди організму. Про це повідомляє New Atlas.

Дослідники з'ясували, що приготування їжі на сильному вогні пошкоджує її ДНК, що, зі свого боку, може пошкоджувати ДНК людини, підвищуючи ризик розвитку раку та інших хвороб.

Попри те, що червоне м'ясо і має деяку поживну цінність, його часте вживання пов'язують зі зростанням ризику серцевих захворювань, деяких видів раку та хронічних захворювань. Червоне м'ясо класифікується ВООЗ як "імовірний" канцероген групи 2А через високий вміст хімічних речовин та молекул, які викликають рак у людей.

Нове дослідження показало раніше невідомий механізм того, як смажене м'ясо та інші продукти можуть збільшувати ризик раку.

Річ у тому, що більшість продуктів, які ми щодня вживаємо, містить ДНК. М'ясо, овочі, фрукти, риба, птахи тощо — все це колись було живими організмами, які, як ми знаємо, містять ДНК. Коли ж ці продукти готуються за високих температур, наявна в них ДНК ушкоджується.

Вчені вважають, що фрагменти пошкодженої ДНК із продуктів харчування потенційно можуть викликати мутації в ДНК людей.

Раніші дослідження вже показували, що прожарювання продуктів може викликати ушкодження в нашій ДНК, але винуватцями вважалися так звані реактивні молекули, які утворюються у великій кількості в організмі людини після вживання таких продуктів.

Останнє дослідження говорить, що відкритий механізм є більш серйозним фактором пошкодження ДНК, бо нуклеотиди з ДНК продуктів легше проникають в наші клітини під час травлення.

"Готування може пошкоджувати ДНК у продуктах, а їх вживання може бути джерелом генетичного ризику", — каже старший автор дослідження Ерік Кул.

Свою теорію команда перевірила на вирощених у лабораторії клітинах людини та мишах. Для експерименту були взяті яловичий фарш, свинячий фарш та картопля. Всі ці продукти приготували у різний спосіб: варили при температурі 100 °C протягом 15 хвилин, смажили при 220 °C протягом 20 хвилин. Після цього вчені витягли ДНК із приготовлених продуктів та дослідили його.

Як і передбачалося, вищі температури при обробці викликали більшу шкоду ДНК. Також виявилося, що картопля містила менше пошкоджень ДНК, ніж м'ясо, та вчені поки що не можуть назвати причини.

Дослідники підтвердили, що два найбільш поширені типи пошкоджень ДНК, які спостерігалися у зразках, токсичні та можуть підвищувати ризик раку.

Після цього клітини людини та мишей були піддані впливу пошкодженої ДНК з приготовленої їжі. Експеримент підтвердив теорію і показав, як пошкоджена ДНК продуктів ушкоджує, зі свого боку, людські клітини й тонкий кишківник мишей.

Команда також підкреслює, що попри отримані дані, ще багато роботи. Вчені визнають, що необхідно досліджувати ширший спектр продуктів та методів їхнього приготування. Також потрібно з'ясувати довгостроковий вплив нижчих доз, як це відбувається у реальному житті, а не короткострокових високих доз, як у проведеному експерименті.

Нагадаємо, нещодавно вчені виявили, коли вперше з'явився рак у людини.