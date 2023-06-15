Захисний купол землян. Вчені розповіли, що чекає на людство, якщо озоновий шар зникне

Спойлер нічого хорошого. Людству навряд чи вдасться врятуватися, якщо в один день наша планета втратить озоновий шар.

Еволюція клімату Землі включає безліч компонентів. У новому дослідженні вчені вирішили з'ясувати, що станеться з нашою планетою, якщо одного дня озоновий шар повністю зникне — вчені намагалися зрозуміти, наскільки критичним є цей шар для температури поверхні Землі, пише Science Alert.

Спойлер — навряд чи це добре закінчиться для людства. Річ у тому, що без озонового шару наша планета стане на 3,5 Кельвіна холодніша, тобто майже на -270°C. Погодьтеся, навряд чи нам вдасться впоратися з такими температурами. Вчені відзначають, що у стабілізації та встановленні загальної середньої температури Землі важливу роль відіграють багато механізмів зворотного зв'язку та впливу.

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Якщо говорити простими словами, Земля отримує випромінювання від Сонця, частина якого відбивається від верхніх шарів атмосфери, а решта йде вниз. Частина цього випромінювання поглинається повітрям і землею, а решта відбивається від поверхні Землі. Більшість цього випромінювання йде назад у космос, але деяка частина знову поглинається атмосферою, створюючи парниковий ефект. Саме він нагріває поверхню нашої планети до температур, що перевищують ті, які могли б бути досягнуті без нього.

Однак дослідники зазначають, що це дуже спрощена картина — насправді температура на планеті та клімат залежать від багатьох різних факторів, зокрема різноманітних молекул в атмосфері та систем циркуляції океану та атмосфери.

Дослідники зазначають, що більшість кліматичних моделей ігнорували роль озону у вивченні клімату Землі, попри те, що саме він має вирішальне значення у блокуванні ультрафіолетового випромінювання Сонця. У новому дослідженні вчені вирішили виправити цей недогляд.

Відомо, що Земля не завжди мала озоновий шар — до появи життя на планеті в нашій атмосфері майже не було озону. Фактично наша Земля мільярди років була планетою з мінімальним озоновим шаром. Дослідження показують, що рівень озону в атмосфері Землі стабілізувався до товстих рівнів лише відносно нещодавно. І хоча молекулярний кисень, що становить значну частину земної атмосфери, відіграє незначну роль у кліматі, роль озонового шару є важливою.

Для вивчення впливу озонового шару вчені використали набір моделей клімату Землі – сценарії варіювалися залежно від кількості озону у верхніх шарах атмосфери та дозволяли температурі планети досягти рівноваги. Вчені виявили, що присутність озону має ефект потепління на нашу планету — у середньому йому вдається підвищити температуру на поверхні Землі приблизно на 3,5 Кельвіна.

Таким чином, вчені дійшли висновку, що якби озоновий шар зник з якоїсь причини, це викликало б катастрофічні наслідки для життя на Землі. Основним ефектом буде охолодження верхніх шарів стратосфери — холодніше повітря не зможе утримувати таку кількість вологи, а тому стратосфера стала б сухішою. Водяна пара є важливим парниковим газом, тому без неї загальний парниковий ефект Землі було б зменшено.

Дослідники також вважають, що нестача озону вплине на наш загальний клімат. Крім того, це призведе до дестабілізації стратосфери, що перешкоджатиме створенню хмар. Таким чином хмари з'являтимуться лише на нижчих та більших висотах.

Також дослідники вважають, що деякі течії біля екватора посиляться, а інші ослабнуть, що різко погіршить сезонні кліматичні погодні умови у всіх широтах.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що було б із Землею, якби всі люди зникли.