Дещо від корів і кішок. На тілах людей знайшли дивні секретні смуги та плями

Результати нового дослідження показують, що на людських тілах є мітки, подібні до плям на тілах корів і смуг у кішок.

Навряд чи, поглянувши на тіло людини, нам вдасться помітити щось подібне, проте вчені виявили, що людські тіла насправді вкриті невидимими дивними візерунками. По суті вони є нашою власною версією гіпнотичних тигрових смуг або милих коров'ячих плям, пише Science Alert.

Існує ідея про те, що попри те, що людське око не здатне розгледіти ці візерунки, вони цілком помітні тваринам, наприклад, нашим кішкам. Утім, дослідники відкидають ці чутки. Водночас вони наполягають, що ці візерунки можуть проявлятися на людській шкірі та ставати помітними під час різних станів шкіри, зокрема екземи та вітиліго.

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До початку 20-го століття німецький дерматолог Альфред Блашко вивчив шкіру понад півтори сотні пацієнтів. У результаті він помітив візерунки родимок, родимих плям, а також інших шкірних захворювань, а потім виявив, що вони не довільні, а слідують за встановленими лініями. Здавалося, ці лінії з'являються при народженні й не дотримуються якоїсь відомої системи тіла, наприклад судин або нервів. Натомість вони ніби створюють широкі дуги на грудях, гірські форми на спині та закручені петлі на сідницях. Через 100 років додаткові штрихи були додані на карту лікарем Рудольфом Гепплом: спіралі скальпа та вигини шиї.

Сьогодні передбачається, що ці лінії Блашко насправді простежують шляхи наших клітин, які ділилися та вростали в шкіру під час ембріонального розвитку. Вчені вважають, що вони прямують по основних клітинах нашої поверхневої шкіри, а також клітинах глибоко в епідермісі, які відповідають за пігмент людської шкіри.

Деякі з ембріональних клітин, що дають початок клітинам нашої шкіри, матимуть Х-хромосому тата, а інші — мамині. Всі клітини, які діляться з цими ранніми клітинами, збережуть однакове епігенетичне налаштування Х-хромосоми, а це означає, що вся лінія Блашко також матиме цю версію ДНК, тоді як лінія поруч із нею може бути такою ж або може мати іншу Х-хромосому.

Патерни мозаїцизму, виявлені в людей Фото: Molho-Pessach & Schaffer, Clinics in Dermatology, 2011

Дослідники вважають, що саме цим обумовлено те, що деякі приховані візерунки є лініями, тоді як інші більше схожі на плями. Ця "ковдра" на нашій шкірі називається мозаїцизмом і може відбуватися з мутаціями, які відбувалися на ранніх етапах розвитку, а не тільки з ознаками, пов'язаними з Х-хромосомою.

Як правило, ці секретні малюнки на шкірі не видно неозброєним оком, проте деякі умови можуть змусити їх виявитися. Дослідники відзначають, що мутації, які зачіпають клітини, що виробляють колір, можуть призвести до того, що приховані малюнки виявляться у вигляді смуг і завитків.

Деякі дослідники також підозрюють, що лінії Блашко можуть пояснити, як поширюється висип по тілу людини, наприклад, дерматит або висип від отруйного плюща. До того ж такі шкірні захворювання як екзема та псоріаз також можуть розвиватися за схемою Блашко.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найрідкісніший колір очей на Землі.