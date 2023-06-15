Рідкісний парад з п'яти планет у червні 2023: коли його можна побачити
Цього тижня у нічному небі можна буде спостерігати, як одразу 5 планет Сонячної системи виявляться дуже близько одна до одної.
Відразу 5 планет Сонячної системи, а саме Сатурн, Нептун, Юпітер, Уран і Меркурій вишикуються поряд під час такого явища, яке більш відомо, як парад планет. Щоб побачити цей астрономічний феномен, потрібно буде, щоб небо було дуже ясним і можливо для кращого спостереження за небесними тілами знадобиться бінокль або невеликий телескоп, пише ScienceAlert.
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Коли відбудеться парад планет?
Як стверджують астрономи, одразу 5 планет, а саме Сатурн, Нептун, Юпітер, Уран і Меркурій, найближчими днями будуть розташовані близько одна до одної, і цю подію можна буде побачити на сході перед сходом Сонця в суботу, 17 червня. Вважається, що це дуже рідкісне планетарне вирівнювання і, можливо, ці планети буде важко розрізнити серед яскравих зірок і для цього може знадобитися бінокль або невеликий телескоп. Хоча дані планети може бути видно в такому порядку вже 16 червня і навіть ще 18 червня, все ж таки саме 17 червня вони будуть виглядати особливо яскравими в нічному небі.
Як побачити рідкісний парад планет?
- Приблизно за годину до сходу Сонця, у суботу, 17 червня потрібно дивитися на схід. Найяскравіше з 5 планет буде видно Юпітер, який легко виявити навіть неозброєним оком. Ця планета "висітиме" недалеко від горизонту.
- Після того, як ви побачите Юпітер, потрібно подивитися трохи вгору та праворуч. На південному сході буде помітний Сатурн, який буде не таким яскравим і великим, як Юпітер, але цю планету також можна побачити неозброєним оком.
- Далі слід пошукати Меркурій, який буде трохи лівіше і нижче Юпітера і цю планету ще можна знайти без спеціальних пристроїв.
- Проблеми можуть виникнути з пошуком найдальших від Землі планет – Урана та Нептуна. Просто вони дуже тьмяні і навіть якщо буде дуже ясне небо, все знадобиться бінокль чи телескоп, що їх побачити.
- Наприклад, Нептун варто шукати десь посередині між Юпітером та Сатурном, а Уран – між Меркурієм та Юпітером.
- Усі п'ять планет будуть розташовуватися в такому порядку від горизонту: Меркурій, Уран, Юпітер, Нептун, Сатурн.
За словами астрономів, це явище називають парадом планет, хоча насправді планети не вишиковуються в одну лінію і це швидше візуальне явище, коли з Землі можна побачити, що деякі планети розташовані близько одна до одної і знаходяться на одній лінії. Під час такого планетарного вирівнювання кілька планет одночасно з'являються на небі по одну сторону від Сонця і візуально близько одна до одної на невеликій ділянці неба.
Коли буде наступний парад планет?
Наступного разу таке планетарне вирівнювання 5 планет можна буде побачити лише 8 вересня 2040 року.
Якщо ви хочете побачити, як виглядає поверхня інших планет, зокрема Марса, то в цьому допоможе дивовижний знімок марсохода Curiosity, про який вже писав Фокус.
Що ж до Сатурна, то одному з його супутників астрономи виявили елементи, необхідні життя. Тобто на Енцеладі можуть існувати позаземні мікроорганізми, як писав Фокус.