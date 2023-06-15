День бабака. Вчені розповіли, як виглядає звичайний день середньостатистичного мешканця Землі

Незважаючи на деякі суттєві відмінності, близько 60% проводять свій звичайний день дуже схоже.

"Їж, працюй, спи та повторюй" може виглядати як мантра середньостатистичного жителя мегаполіса. Однак результати нового дослідження дивують — виявляється, більшу частину свого часу ми витрачаємо на те, що нам дійсно подобається, навіть проводячи по 41 годині на тиждень на роботі, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з канадського Університету Макгіла вивчили, як виглядає звичайний день людини у 58 країнах у різних куточках Землі. Результати дослідження показують, що на різні хобі, зокрема й вирощування чогось або виготовлення, у середньому люди витрачають близько 3,4 години на добу, а на гігієну та здоров'я йде близько 2,5 годин.

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За словами автора дослідження Еріка Гелбрейта, вони з колегами виявили, що найбільший час, близько 9 годин, люди дійсно зосереджені на собі. Більшість цього часу, близько 6,5 години, припадає на заняття, які нам подобаються — наприклад, хобі, перегляд телевізора, спілкування чи спорт.

Під час дослідження вчені опитали безліч людей, щоб з'ясувати, як виглядає типовий день близько 60% населення світу. Команда проаналізувала зібрані дані з огляду на будь-яку діяльність — від миття брудних поверхонь і до перероблення нафти.

Результати свідчать про те, що у середньому на вирощування рослин, риболовлю та сільськогосподарські роботи припадає близько 52 хвилин, а приготування їжі, включаючи миття посуду, приготування та готування зі столу в середньому займає близько 55 хвилин.До того ж на їжу ми в середньому витрачаємо близько 96 хвилин на день.

Середньостатистичний день людини Фото: Daily Mail

Вчені також підрахували, що душ і турбота про здоров'я забирає у нас у середньому близько 2,5 години на день, а викидання відходів – менше кількох хвилин. Втім, автор дослідження зазначає, що дехто може не впізнати у цьому описі свого середньостатистичного дня — і це не біда. Річ у тому, що в опитуванні також враховувалися дані дітей, тому кінцеві результати можуть бути трохи спотворені.

Наприклад, дитина у середньому спить близько 11 годин, а доросла людина всього 7,5, середнє значення, зазначене у результатах дослідження значення становить близько 9 годин на добу. Зазначимо, що цей показник включає не тільки сон, а й час проведений у ліжку без сну, в середньому близько 1 години.

Крім того, вчені зазначають, що деякі відмінності також можуть спостерігатися між країнами. Наприклад, результати свідчать про те, що у середньому людина витрачає близько 12 хвилин на день на релігійні практики — проте цей показник широко варіюється від країни до країни.

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