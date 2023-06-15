Меркантильні штучки. Вчені з'ясували, що приваблює жінок у чоловіках

Результати нового дослідження припускають, що старий стереотип звучить дуже переконливо.

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В основі багатьох мелодраматичних фільмів лежить стереотип про те, що жінки – вельми меркантильні створіння. Про це було знято безліч сюжетів, зокрема такі фільми як "Серцеїдки" та "Як вийти заміж за мільйонера". Результати нового дослідження припускають, що стереотип, що давно укорінився, насправді може звучати дуже переконливо, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Університету Бата зосередилися на розумінні того, чому чоловіки та жінки віддають перевагу під час вибору потенційного партнера. Результати показують, що жінок насправді приваблює соціальний статус та фінансові перспективи, тоді як чоловіки більше уваги приділяють зовнішності.

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За словами авторки дослідження Мейке Шеллер, вони з колегами виявили, що гетеросексуальні чоловіки, як правило, більше цінують фізичну привабливість, тоді як для жінок важливішими здавалися соціальний статус та фінансові перспективи. Дослідники також зазначають, що прагнули зрозуміти, чи впливає сексуальний потяг на переваги партнерів.

Шеллер зазначає, що в ранніх дослідженнях передбачалося, що сексуальний потяг спрямовує інтерес, бажання та прихильність до певних рис партнера. Проте раніше вчені не перевіряли, чи справді сексуальний потяг може пояснити "статеві відмінності у перевагах партнерів".

Під час дослідження команда відібрала більш як 300 учасників, які ідентифікували себе як: асексуали, серосексуали або демісексуали — відчувають слабкий сексуальний потяг або не відчувають його зовсім. А також майже 170 осіб, що ідентифікували себе як алосексуали — відчувають сильний сексуальний потяг.

Реципієнтів попросили пройти опитування, в якому дізналися про інтенсивність їхнього сексуально та романтичного потягу, а також про переваги під час вибору партнера. Результати дослідження свідчать, що алосексуальні чоловіки віддають перевагу фізичній привабливості та інтелекту. Тоді як алосексуальні жінки віддавали перевагу фінансовим перспективам та статусу потенційного партнера. Проте вчені також з'ясували, що ці переваги були менш виражені в учасників, які відчували слабкий сексуальний потяг.

Результати свідчать, що жінки зі слабким сексуальним потягом надають більшого значення інтелекту та освіті, а меншого — фізичній привабливості, статусу та фінансовим перспективам. Чоловіки ж зі слабким сексуальним потягом надавали меншого значення відразу всім характеристикам партнера. Тепер дослідники вважають, що сексуальний потяг відіграє важливу роль під час вибору партнера.

Шеллер зазначає, що вони з колегами виявили вагомі докази того, що стать, а також сила сексуального та романтичного потягу більшою мірою впливають на вподобання людей під час вибору партнера.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому люди змінюють і чи шкодить це відносинам.