Заховані в печері під валлійським замком. Археологи зробили неочікуване відкриття перших людей

У печері під валлійським замком археологи виявили людські сліди, які проливають світло на присутність давніх людей у доісторичні часи. Ці знахідки, що датуються останнім Льодовиковим періодом, вказують на те, що ці люди були одними з перших Homo sapiens, які населяли Британію.

Відкриття цієї знахідки стало частиною розкопок у печері Воган, розташованій під замком Пембрук у південно-західному регіоні Уельсу. Печера здобула широке визнання як одне з найважливіших археологічних місць у Британії завдяки колекції артефактів, що розповідають про численні тисячоліття людської історії, пише IFLScience.

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Хоча вхід до печери був закритий стіною, збудованою приблизно вісім століть тому, доступ до неї все ще можливий через гвинтові сходи, що ведуть із замку, розташованого вище. Історичні свідчення вказують на те, що в середні віки печера, ймовірно, слугувала сховищем, в той час як артефакти, знайдені в ній, вказують на її використання протягом римського періоду.

Особливу інтригу викликають переконливі свідчення того, що в середині останнього льодовикового періоду печеру заселяли люди доби мезоліту. Хоча досі на цьому місці не знайдено жодних доісторичних людських останків, ретельний аналіз кам'яних інструментів, знайдених під час розкопок 2022 року, підтверджує, що ці інструменти майстерно виготовлені одними з найперших поселенців Homo sapiens у Британії.

Особливу інтригу викликають переконливі свідчення того, що в середині останнього льодовикового періоду печеру заселяли люди доби мезоліту Фото: R. Dinnis

Окрім знарядь праці, під час розкопок знайшли рештки північних оленів, диких коней та шерстистих мамонтів. Ці знахідки свідчать про те, що в доісторичні часи печера могла функціонувати як комбінована м'ясорубка і їдальня, слугуючи життєво важливим центром для забезпечення життєдіяльності.

Враховуючи обширний характер печери, це нещодавнє відкриття може ознаменувати лише початок набагато ширшої історії, яка ще чекає на своє розкриття. Напрочуд мало відомо про прибуття Homo sapiens до Британії та їхній спосіб життя в ту епоху. Ба більше, історія неандертальців, близьких родичів Homo sapiens, залишається оповитою ще більшою таємницею в контексті Британії.

Доктор Роб Дінніс, археолог з Абердинського університету і співкерівник проєкту, висловив свій ентузіазм, заявивши: "Печера Воган стає надзвичайним місцем. Хоча наші європейські колеги досягли більшого прогресу в розумінні початкових проявів Homo sapiens у своїх регіонах, це нове відкриття може змінити наше розуміння. Використовуючи сучасні археологічні методи, ми тепер можемо глибше зануритися в цей критичний період. Коли ці ранні поселенці насправді прибули до Британії? Звідки вони походили і як пристосувалися до оточення льодовикового періоду? Це все питання, на які ми тепер можемо відповісти завдяки надзвичайним відкриттям, знайденим у цій печері".

Дінніс також підкреслив важливість їхніх знахідок, заявивши: "Наша робота вже продемонструвала глибоку важливість печери Воган. Але найзахопливішим аспектом є велика кількість відкриттів, які ми зробили, попри те, що ми ледве подряпали поверхню цієї величезної печери. Враховуючи її величезні розміри, хто знає, що ще чекає на нас у найближчі роки? Чи можуть існувати докази ще більш раннього заселення печери нашими неандертальськими родичами? Судячи з наших знахідок, я б не відкидав такої можливості".

У прагненні до знань, невпинні зусилля команди розкопок готові розкрити безліч інформації, яка змінить наше уявлення про існування давніх людей на Британських островах. З кожним шаром історії, що знімається, печера Воган постає як свідчення невмирущої привабливості минулого, що терпляче чекає, щоб розкрити свої таємниці.

Раніше Фокус писав, що археологи виявили найдавніші останки людини: історію доведеться переписати ще раз.

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