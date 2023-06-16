Від погоди собачої. Вчені з'ясували, коли собаки частіше кусають людей

Нове дослідження передбачає, що на рівень агресії собак впливає довкілля.

Нове дослідження вчених із Гарвардської медичної школи показує, що ризик бути укушеним собакою у людини значно зростає у дуже спекотні дні, пише Daily Mail.

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Вчені провели аналіз майже 70 тисяч нападів собак на людину у восьми великих містах США за 10 років. І виявилося, що собаки частіше кусають людей, коли існує дуже високий рівень ультрафіолетового випромінювання або вдень спостерігається дуже висока температура. У той же час, коли випадають опади, кількість укусів собак знижується.

Не лише собаки стають агресивнішими при підвищенні температури повітря. Як показують минулі дослідження, люди також стають більш жорстокими в спекотні дні. Також рівень агресії зростає у цей період у макак, щурів та мишей.

Нове дослідження передбачає, що на рівень агресії собак впливає довкілля Фото: Daily Mail

Автори нового дослідження вивчили зв'язок між частотою укусів собак, денними рівнями температури та рівнями забруднення атмосфери. Також вони оцінили рівень ультрафіолетового випромінювання, яке є дуже шкідливим для людини, а також кількість опадів у різні дні.

За словами вчених, собаки на 11% частіше кусали людей, коли було зафіксовано високий рівень ультрафіолетового випромінювання Сонця, на 4% частіше, коли було зафіксовано високу температуру та на 3% частіше, коли було зафіксовано підвищений рівень забруднення атмосфери.

Автори дослідження вважають, що на собак, як і на людей, істотно впливає екстремальна спека і брудне повітря, що призводить їх до більш агресивного стану. У той же час вчені визначили, що кількість нападів собак на людину трохи знижувалась під час дощової погоди.

вчені визначили, що кількість нападів собак на людину трохи знижувалась під час дощової погоди Фото: Daily Mail

Вчені роблять важливе уточнення, що їхнє дослідження не включало вплив інших факторів, які могли б призвести до підвищеної агресії у тварин. Наприклад, це порода собаки, її стать і те, чи вона стерилізована.

Як показали минулі дослідження, ймовірність того, що собака може вкусити людину зростає, коли люди вже знають цю тварину і намагаються взаємодіяти з нею.

Як уже писав Фокус, у Єгипті заборонили тримати собак 15 небезпечних порід. Передбачено великі штрафи та тривалі тюремні строки за порушення закону про небезпечні тварини.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили те, що допомагає собакам процвітати та покращує їхнє здоров'я. У новому дослідженні названо 5 ключових факторів, які впливають на здоров'я наших вихованців та допомагають їм бути щасливими.