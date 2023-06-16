Загрожує життю людей. Чим небезпечне волосся Пеле найактивнішого вулкана на світі, що прокинувся

Гавайський вулкан Кілауеа, який зараз перебуває у стані виверження, становить потенційну небезпеку туману та волосся Пеле, повідомляють представники Геологічної служби США (USGS). Вулкан почав виверження 7 червня і відтоді перебуває під пильним наглядом.

Геологічна служба США попередила мешканців про ймовірність підвищеного рівня туману, отруйної суміші вулканічного смогу, що зберігатиметься протягом усього виверження, пише IFLScience.

В офіційному повідомленні Геологічна служба США детально описала основні небезпеки, пов'язані з вулканічною активністю, зосередившись на значних викидах вулканічних газів. Зокрема, водяна пара (H2O), вуглекислий газ (CO2) і діоксид сірки (SO2) є основними компонентами, що викликають занепокоєння.

Ці гази, що безперервно викидаються з вершини вулкана під час виверження, вступають в атмосферні реакції, які зрештою призводять до утворення туману, видимого серпанку, що матеріалізується у вигляді вулканічного смогу з підвітряного боку від Кілауеа.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Крім того, Геологічна служба США застерігає мешканців бути уважними до небезпечного, хоча й цікавого явища, яке називається "волосся Пеле". Коли розплавлена лава викидається в повітря і згодом опускається вниз, вона зазнає розтягування і фрагментації, що призводить до створення тонких ниток, які складаються з вулканічного скла. Ці надзвичайно тонкі пасма називаються "волосся Пеле", що походить від імені Пеле, шанованої гавайської богині, пов'язаної з вогнем і вулканами.

Волосся Пеле найчастіше утворюється під час високошвидкісних вивержень, тоді як під час меншого розтягування можуть утворюватися сльози Пеле — маленькі крапельки вулканічного скла. Спочатку волосся Пеле часто виявляється прикріпленим до сліз Пеле, але воно може відокремитися і подорожувати повітрям на більші відстані.

Геологічна служба США наголошує, що сильні вітри можуть переносити легкі частинки на значні відстані. Тому і жителям, і гостям рекомендується мінімізувати вплив цих вулканічних частинок, оскільки вони можуть викликати подразнення шкіри та очей.

Попри чарівний зовнішній вигляд, настійно рекомендується уникати прямого контакту з волоссям Пеле через його гостру та крихку природу. Мікроскопічні уламки вулканічного скла можуть застрягти в шкірі або в очах, що призведе до запалення та подразнення в разі контакту.

Дон Свонсон, колишній геолог-дослідник Гавайської вулканічної обсерваторії, влучно порівняв цей досвід з вдиханням крихітних скляних уламків, пояснюючи потенційну шкоду, пов'язану з волоссям Пеле.

З огляду на те, що виверження триває, доступ громадськості до вулкана залишається обмеженим з міркувань безпеки.

Раніше Фокус писав про те, чим відрізняється лава та магма.

Про саме виверження вулкана ми розповідали також. За ним можна слідкувати в прямій трансляції.