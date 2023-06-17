Дивовижний новий світ. Вчені розповіли, чи є у Всесвіті планета краща за Землю

Згідно з існуючими теоріями, більш придатні для життя планети можуть існувати десь у космосі. Але,схоже, Земля настільки хороша, наскільки це можливо.

Вчені вважають, що більш придатна для життя інша Земля (і не одна) можуть існувати десь у Всесвіті. На таких планетах може бути більше біорізноманіття, тобто більше, ніж на Землі живих істот. Але на існування будь-якої планети впливає багато чинників, таких як розмір і вік планети, а також наявність або відсутність атмосфери, магнітного поля і руху літосферних плит. Коли справа доходить до життя, може виявитися, що Земля настільки хороша, наскільки це можливо, пише Big Think.

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Для людей та інших живих істот Земля є ідеальним світом. Принаймні зараз, поки умови на ній не змінилися. Коли йдеться про ступінь придатності регіону або цілої планети для життя, для якісної оцінки цього параметра застосовують рівень біорізноманіття. Тобто чим він більший, тим більше місцевість придатна для життя.

Якщо люди захочуть знайти ще кращу планету, ніж Земля, потрібно знайти світ, який має ще більше біомаси і біорізноманіття. Вчені вважають, що такі такі світи теоретично існують. І є кілька способів їхнього виникнення.

Наприклад, така планета може обертатися навколо зірки К-класу (наше Сонце належить до G-класу), яка має менше негативного випромінювання. Такі зірки живуть 15 млрд років і більше, в той час, як наше Сонце прожило вже 4,6 млрд років, йому ще залишилося приблизно стільки ж. Тому наша Земля припинить своє існування раніше, ніж "інша Земля".

Згідно з існуючими теоріями, більш придатні для життя планети можуть існувати десь у космосі Фото: space.com

Також вчені вказують на те, що на іншій більш населеній планеті обов'язково має бути атмосфера, магнітне поле та рух літосферних плит. Найцікавіше, що наша планета вже знаходилася в статусі більш придатного для життя світу приблизно 360-300 млн років тому, коли Землю покривали величезні тропічні ліси, а рівень кисню був ще вищим, ніж зараз.

З іншого боку, на іншій планеті має бути правильне співвідношення суші та океанів, тобто чим більше прибережних зон, тим більше планета буде придатна для життя. І тут можлива поява та розвиток ще більшої кількості різних життєвих форм.

Справді, більш ідеальним світом зможе виявитися кам'яниста планета, яка матиме трохи більший розмір і масу, ніж Земля. У такому разі площа поверхні зростає, а значить кількість біомаси також збільшиться.

Також важливим фактором для такої планети є її вік. Вчені вважають, що це має бути відносно молода планета, адже, наприклад, на Землі рівень біомаси збільшувався на початкових етапах її існування.

У той самий час деякі вчені вважають, що кращого світу, ніж Земля, знайти неможливо. Але людство поки що знаходиться на ранній стадії технологічного розвитку, тому в майбутньому, можливо, буде знайдено ще більш придатну для життя планету. А поки що Земля настільки хороша для людей та інших живих організмів, наскільки це можливо.

Фокус вже писав про те, що згідно з новим дослідженням, Земля сформувалася набагато швидше, ніж вважалося раніше. І вода на планету, можливо, потрапила не завдяки астероїдам та кометам.