Виросла до розмірів МКС. Який вигляд зараз має китайська космічна станція "Тяньгун" (відео)

Китайська космічна станція зараз може скласти конкуренцію МКС.

Китайське космічне агентство з пілотованих польотів представило нове відео, на якому показано орбітальну станцію "Тяньгун" у своїй останній на сьогодні конфігурації, пише Space.

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Нові кадри, опубліковані китайськими вченими, показують космічну станцію "Тяньгун" у її новій конфігурації після серії прибуття й відбуття космічних кораблів.

Нагадуємо, що перший сегмент китайської космічної станції "Тяньгун" під назвою "Тяньхе" вирушив у космос ще наприкінці квітня 2021 року. Потім у липні 2022 року до нього приєднався другий сегмент станції — "Веньтянь", у листопаді — третій сегмент під назвою "Ментянь". Саме з листопада минулого року космічна станція КНР опинилася в повністю зібраному вигляді й розпочала повноцінну роботу.

Китай побудував на орбіті свою станцію як конкурента для наявної вже понад 20 років Міжнародної космічної станції (МКС). Якщо на останній проводять дослідження астронавти з різних країн, то на станції "Тяньгун" перебувають виключно китайські астронавти.

Китайська космічна станція зараз може вже скласти конкуренцію МКС Фото: CCTV

Орбітальна станція змінила свою конфігурацію після серії прибуття й відбуття космічних кораблів за останні 1,5 місяця. Ще 5 травня для того, щоб звільнити шлюз стикувань, у вільний політ вирушив вантажний корабель "Тяньчжоу-5". На його місце 11 травня прибув інший вантажний корабель із необхідними запасами й обладнанням для астронавтів — "Тяньчжоу-6".

Після цього 30 травня на станцію вирушив космічний корабель "Шеньчжоу-16" із трьома новими членами екіпажу, серед яких, як уже писав Фокус, уперше був цивільний учений. Справа в тому, що всі астронавти Китаю є військовими. Цей екіпаж змінив астронавтів, які були на станції раніше, і вони повернулися на Землю 4 червня на борту космічного корабля "Шеньчжоу-15". Після місячного "вільного плавання" до станції 5 червня знову приєднався вантажний корабель "Тяньчжоу-5".

На новому відео показано, що космічний корабель "Шеньчжоу-16" пристикований до шлюзу основного модуля космічної станції "Тяньхе". Також можна побачити люк вантажного шлюзу модуля "Ментянь", знятий панорамною камерою, яка розташована зовні цього сегмента.

Астронавти Цзін Хайпен, Чжу Янчжу та Гуй Хайчао, які зараз перебувають на китайській космічній станції, мають виконати багато різних завдань. Вони завершать встановлення різних об'єктів і приладів зовні станції для проведення наукових експериментів. Відомо, що цього разу екіпаж станції "Тяньгун" вивчатиме нові квантові явища та проводитиме експерименти, пов'язані з перевіркою загальної теорії відносності Ейнштейна.

Ці троє астронавтів є вже п'ятим екіпажем, який побував на станції "Тяньгун" із початку її будівництва, але це лише другий екіпаж, який уже полетів на повністю зібрану станцію КНР.

Як уже писав Фокус, на станції "Тяньгун" уперше були вирощені стовбурові клітини крові, які вже доставлені на Землю для подальшого аналізу.