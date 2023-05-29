Унікальна місія. Китай вперше відправляє до космосу цивільного астронавта: що відомо

30 травня на китайську космічну станцію "Тяньгун" вирушить експерт із корисного навантаження у складі екіпажу з трьох осіб.

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Три китайські астронавти, серед яких буде перший цивільний астронавт, вирушать на орбітальну станцію "Тяньгун" на космічному кораблі "Шеньчжоу-16" у вівторок, 30 травня, пише Aljazeera.

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Екіпаж із трьох осіб, серед яких буде експерт із корисного навантаження Гуй Хайчао, полетять на китайську космічну станцію на кораблі "Шеньчжоу-16". У космос цей корабель виведе ракета "Чанчжен-2F", а сам старт відбудеться із китайського космодрому Цзюцюань.

Згідно з повідомленням Китайського агентства з пілотованих польотів, до цього всі астронавти, які літали в космос, були членами Народно-визвольної армії Китаю. Тепер же вперше до космосу полетить вчений із Пекінського університету авіації та космонавтики Гуй Хайчао. Він відповідатиме за експлуатацію корисних навантажень на космічній станції "Тяньгун". Також до складу нової пілотованої місії на орбіту входить командир космічного корабля Цзін Хайпен, який уже вчетверте летить у космос. Третім членом екіпажу буде інженер Чжу Янчжу.

Астронавти Цзін Хайпен, Чжу Янчжу та Гуй Хайчао Фото: Wuhan

Місія "Шеньчжоу-16" – це перша пілотована місія Китаю цього року для зміни попереднього екіпажу, що знаходиться на станції "Тяньгун" з листопада минулого року. Сама станція була зібрана повністю якраз у листопаді 2022 року і складається з трьох сегментів.

Згідно з заявою китайських офіційних осіб, після того, як космічний корабель "Шеньчжоу-16" проведе стикування з модулем "Тяньхе" (головний сегмент станції "Тяньгун)", в результаті буде сформовано конструкцію, що складається з трьох елементів станції та трьох космічних кораблів. Всі три астронавти проведуть на орбіті приблизно 5 місяців, після чого повернутися на Землю.

Китай за останні роки витратив мільярди доларів на реалізацію своєї космічної програми, щоб "наздогнати та перегнати" США. Саме для цього і була збудована космічна станція "Тяньгун", на якій проводяться різні наукові експерименти. Вона є своєрідним випробувальним полігоном для перевірки технологій, необхідних Китаю для здійснення пілотованої місії на Місяць. КНР хоче висадити астронавтів на супутнику Землі вже 2030 року. Якщо NASA вдасться повернути людину на Місяць у 2025 році, то в цьому плані китайцям не поки що не вдасться "перегнати" американців.

Космічна станція "Тяньгун" Фото: CNSA

Відомо, що станція "Тяньгун" літає на навколоземній орбіті на висоті від 400 до 450 км і термін її служби має становити не менше 10 років. Для того, щоб станція знаходилася в робочому стані, на неї постійно літатимуть екіпажі з трьох китайських астронавтів.

Поки що Китай не планує використовувати свою орбітальну станцію так само, як використовується МКС, де можуть перебувати астронавти з різних країн. І водночас КНР відкрито заявляє, що міжнародне співробітництво можливе, але поки що не зрозуміло в якому саме вигляді.

Через розбіжності між США і Китаєм, Вашингтон заборонив NASA співпрацювати з Пекіном на МКС ще 12 років тому.

Нагадуємо, що нещодавно китайські астронавти на станції "Тяньгун" провели випробування перетворювача тепла на електроенергію, як уже писав Фокус.

Також нагадуємо, що в Китаї вигадали новий спосіб знайти планети, які будуть дуже схожими на Землю, як уже писав Фокус.