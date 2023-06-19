Захистить від гніву померлих. Чому злодії використали череп вовка на кургані 2 тис. років тому

Близько двох тисячоліть тому грабіжники могил стратегічно розташували череп вовка на вершині поховального кургану. Такий своєрідний вартовий, якого нещодавно відкопали разом із курганом, розкриває деталі гостроцікавого обряду.

Сам курган значною мірою вислизає від пересічного спостерігача, захований серед поля на околиці Чейя, села на південному сході Румунії. З 2008 року ця місцевість викликала археологічну цікавість, але лише у 2022 році геофізичні дослідження виявили підземну гробницю діаметром 75 метрів, що складається з двох могил, пише IFLScience.

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Одна з могил, розташована в центрі кургану, мала вириту яму, в якій тіло покійного було кремоване в дерев'яній скрині разом з різними похоронними предметами. Яма безпомилково відображала ознаки кремації на місці, про що свідчили нагріті стінки та дно, а також залишки частково обгорілої дерев'яної конструкції, разом із цвяхами та декоративною бронзовою фурнітурою. На жаль, збереглися мізерні сліди кремованих скелетних решток.

Після кремації над ямою поклали дерев'яні дошки, після чого могилу засипали. Доктор Бартломей Шимон Шмоневський, співробітник Інституту археології та етнології Польської академії наук, зазначив, що такі ж практики кремації знаходили в інших курганах у місті Гаршова, відомому в римську епоху як Карсій, розташованому вздовж нижнього Дунаю.

На додаток до цих фрагментів кремації, команда розкопок знайшла численні обвуглені насінини волоських горіхів, все ще укладені у шкаралупу, а також залишків соснових шишок та інших рослинних матеріалів.

"Наявність спаленого насіння волоських горіхів у розглянутому похованні свідчить про гостроцікавий звичай, який спостерігався в кремаційних могилах раннього римського періоду, — зауважив Шмоневський. — Волоські горіхи в поховальному контексті інтерпретуються як форма поховального приношення, особлива їжа для душі. У долині річки Касімча в Добруджі, де ми проводимо дослідження, це перша така знахідка".

У якийсь момент в давнину гробниця стала жертвою грабіжників. Хоча злодіям не вдалося розграбувати всі скарби в кургані, вони залишили на купі каміння череп вовка, який фактично запечатував їхній незаконний вхід. На думку Шмоневського, цей вчинок "ймовірно, був ритуальною і магічною дією, спрямовану на закриття порушеного простору, щоб запобігти появі духу померлого і його прагненню до відплати".

"Виняткова знахідка вовчого черепа на виході з грабіжницької ями […] може вказувати на те, що крадіжка була здійснена гетами — населенням, яке населяло цей регіон до приходу греків і римлян", — додав Шмоневський. А проте дослідник стверджує, що особи, поховані в цих могилах, ймовірно, були римлянами, які оселилися в цій місцевості під час римської колонізації.

Друге поховання виявили всередині кургану, хоча і на значній відстані від його центру. У цьому похованні археологи натрапили на скелет, похований у дерев'яній конструкції, імовірно, труні, оскільки фрагменти дерева знайшли як над, так і під останками. Примітно, що в роті покійного знаходилася бронзова монета часів правління Адріана (приблизно 125-127 рр. н. е.), захована в ній.

"Монета, знайдена в роті похованого, відповідає стародавньому звичаю оболу Харона, згідно з яким монета, покладена в рот, служила платою Харону за переправу душі померлого через річку Стікс", — пояснив Шмоневський.

Поховання, виявлені в цьому кургані, датуються серединою другого століття нашої ери і є найбільш ранніми з тих, що знайдені в цьому регіоні.

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