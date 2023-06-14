У самому серці Лондона. Археологи виявили унікальний римський мавзолей (фото)

Археологи у Великій Британії зробили надзвичайне відкриття поблизу лондонського вокзалу Брідж, розкопавши неушкоджений римський мавзолей з чудово збереженими підлогою та стінами.

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Неподалік Лондонського вокзалу Брідж, Великобританія, археологи виявили римський мавзолей з чудово збереженими підлогою та стінами. Минулого року вони натрапили на значні римські мозаїки на цьому ж місці, що змусило їх запідозрити наявність важливішої споруди, яка лежить під поверхнею. Спільними зусиллями Музею археології Лондона (MOLA), Landsec, Transport for London (TfL) та Ради Саутворку розкопки, що тривають, принесли надзвичайні результати, пише Arkeonews.

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Археологи виявили залишки римського мавзолею, який демонструє дивовижний рівень збереження, що відрізняє його від усіх раніше відкритих у Британії. За даними MOLA, якість збереження цього мавзолею перевершує всі інші, знайдені на сьогодні.

За даними MOLA, якість збереження цього мавзолею перевершує всі інші, знайдені на сьогодні Фото: MOLA

Останні знахідки відкрили стіни, вхідні сходи та внутрішню підлогу гробниці. В її центрі лежить мозаїка, розташована на піднятій платформі, яка колись містила поховання. Цікаво, що докази вказують на існування вторинної мозаїки безпосередньо під верхньою, що дозволяє припустити, що вона додана на пізньому етапі. Обидві мозаїки мають дивовижну схожість: центральна квітка в оточенні концентричних кіл.

У цій двоповерховій споруді, яка, як вважають, слугувала резиденцією для заможної римської родини, наразі немає жодної труни чи поховальних останків, які, ймовірно, вивезли в середньовічний період. З усім тим навколишня територія може похвалитися великою кількістю залишків стародавніх мешканців, включаючи понад 80 місць поховань і різні артефакти, такі як кераміка, прикраси, монети і скляні намистини.

З усім тим навколишня територія може похвалитися великою кількістю залишків стародавніх мешканців, включаючи понад 80 місць поховань і різні артефакти, такі як кераміка, прикраси, монети і скляні намистини Фото: MOLA

Антонієтта Лерц, старша археологиня MOLA, стверджує, що це місце розповідає про динамічну історію римського Лондона і відкриваючи вікно в життя його перших поселенців.

Забігаючи наперед, археологи MOLA мають на меті встановити точний вік мавзолею і вже розробили детальну тривимірну модель об'єкта. Планується майбутня публічна виставка, яка продемонструє цей надзвичайний мавзолей і дозволить відвідувачам заглибитися в його багате історичне значення.

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