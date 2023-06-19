Пекельне місце. Виживання в найспекотнішому місці на Землі — у Долині Смерті температура сягає 57°C

Крім пекельної спеки, яка чекає тут на туристів і місцевих жителів, загрозу становлять і отруйні створіння, які населяють каліфорнійську пустелю.

Каліфорнійська пустеля Долина Смерті по праву вважається найспекотнішим місцем на Землі — влітку в середньому температура тут сягає 49°C, але одного разу стовпчик термометра піднявся до рекордних 57°C, пише Daily Mail.

Однак небезпека цього пекельного місця ховається не тільки в диявольських температурах, а й у місцевих мешканцях: чого тільки варті численні жахливі скорпіони, тарантули й отруйні змії, які ховаються в каліфорнійській пустелі. Але й це ще не все — не меншу небезпеку становлять і місцеві шахти, заповнені отруйним газом. Отже, вчені розповіли про всі небезпеки, які приховує Національний парк Долина Смерті.

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Убивчі температури

Керівництво служби національного парку Долини Смерті попереджає про небезпеку вбивчих температур, із якими зіткнуться туристи й місцеві жителі. По-перше, ця каліфорнійська пустеля відома як найспекотніше місце на Землі. По-друге, вона також є найсухішим місцем у всій Північній Америці.

Дослідники зазначають, що тут нерідко помирають люди, проте реальні втрати від хвороб, пов'язаних зі спекою, досі залишаються невідомими. Максимальна температура, зафіксована в цьому районі, майже 110 років тому в крихітному селі Фернас-Крік досягла рекордних 57°C, а вночі опускалася до 0°C.

Учені відзначають, що ці рекордні температури цілком нормальні для цього регіону, оскільки вночі пісок остигає настільки швидко, що часом трапляються заморозки. Щоб не стати жертвою небезпечних температур, місцеві рейнджери радять випивати не менш ніж 4 л води на день, щоб компенсувати зневоднення. Однак якщо ви ведете активніший спосіб життя, об'єм води, який потрібно випити, необхідно збільшити, щоб підтримувати баланс рідини й електролітів.

Також доглядачі парку радять влітку залишатися на дорогах із твердим покриттям і тримати в машині додатковий запас води. Зазначимо, що взимку клімат у Долині Смерті трохи м'якший, проте район усе ще схильний до випадкових гроз і сильних раптових повеней.

Жахливі мешканці

Долина Смерті простягається на 225 кілометрів і є домом для деяких дуже моторошних істот: від гримучих змій до скорпіонів і навіть чорної вдови. Саме тому рейнджери не радять залишати речі чи вступати в місця, які ви не бачите чітко.

Наприклад, у 2009 році в горах Іньйо в долині виявили скорпіона Wernerius inyoensis, який є одним із найменших, виявлених у Штатах. Попри те, що цей вид дуже отруйний, але, ймовірно, не здатний вбити людину, чого не скажеш про інших мешканців Долини Смерті.

Тут також водяться тарантули та змії Сайдвіндер, останні здатні вбити дитину або невелику тварину. Не менш небезпечними також вважаються гризуни, оскільки взаємодія з ними чи їхніми екскрементами може поширювати хантавіруси. Дослідники попереджають, що основними симптомами вірусів є:

втома;

лихоманка;

м'язові болі;

озноб;

проблеми з животом.

Підступні дороги

Це може здатися дивним, проте дослідники зазначають, що найбільше людей насправді гинуть в автокатастрофах у Долині Смерті. Рейнджери зазначають, що поганий телефонний сигнал обмежує спроби отримати допомогу, оскільки долина фактично повністю ізольована від сусіднього Лас-Вегаса. Доглядачі парку радять дотримуватися обмеження швидкості, бути обережними на крутих спусках і використовувати ремінь безпеки, щоб уникнути аварії.

Бурова шахта глибиною 150 м викликала громадський резонанс щодо експлуатації парків Фото: Getty Images

Отруйні шахти

У 1800-х багато людей охоче стікалися в Долину Смерті, намагаючись здобути золото й срібло. Однак ці спроби зазнали невдачі через нестачу води, палива й технологій, через які було неможливо знайти щось дорогоцінне.

Досі по всій пустелі розкидані занедбані шахти. Однією з найсуперечливіших сьогодні вважають шахту Бораксо, глибина якої становить трохи більше ніж 150 метрів. Попри те, що ці ділянки можуть здатися цікавими для вивчення, рейнджери радять за будь-яку ціну уникати їх.

Річ у тому, що шахти не тільки нестабільні, а й можуть утримувати "кишені з поганим повітрям", а часом і отруйним газом. За словами дослідників із Університету Невади, небезпека полягає в тому, що людина, ймовірно, не відчує наслідків, доки не покине шахту.

Людина може увійти в такі місця, вдихаючи чисте повітря над газами, але рух, викликаний ходьбою, змішуватиме гази з чистим повітрям, створюючи, можливо, смертельну суміш для нього, щоб дихати по дорозі назад.

Конопляні ферми

Місцеві рейнджери зазначають, що в деяких ізольованих місцях Долини Смерті можна зустріти ферми з вирощування канабісу, які становлять потенційну небезпеку. Якщо турист чи місцевий мешканець випадково натрапить на таку ферму, йому радять "бігти, йти й повзти" — загалом робити все, щоб сховатися.

Раніше Фокус писав про те, що пекло на Землі існує, і воно розташоване в Росії: температура в цій точці досягає -71,2 °C.