Непрохані літні гості: як уникнути утворення каменів у нирках через спеку, пояснив експерт

Пекуче літо може збільшити утворення каменів у нирках, експерт надав інструкцію з мінімізації ризику.

Тепла літня безтурботність таїть у собі серйозну небезпеку для здоров'я — підвищений ризик утворення каменів у нирках. Лікарі розповіли, як убезпечити себе від цієї недуги в спекотний період. Меган Боллнер, асистентка лікаря у відділенні урології в Далласі, пропонує кілька ключових стратегій для боротьби з цими внутрішніми недугами і потенційними муками, які вони можуть спричинити, пише HealthDay.

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"Камені в нирках мають дивовижну здатність до повторних візитів. Якщо у вас уже був один камінь, то ймовірність повторного небажаного візиту протягом десяти років сягає 50%, — попереджає Боллнер, — Проте багато факторів ризику повторної появи каменів у нирках можуть бути усунені вами — коригування ваших харчових звичок може змінити ситуацію".

Камені в нирках переважно виникають, коли сеча стає занадто концентрованою. У такому стані кристали можуть утворювати перешкоди в сечових шляхах, створюючи справжню пробку, коли сеча намагається пройти шлях від нирок до сечового міхура.

Ці камені в нирках не відрізняються від перлів в устриці, хоча, звісно, менш бажані. Починаючись маленькими, майже як піщинка, вони можуть вирости і заповнити всю порожнину нирки. У міру їхнього збільшення, їхнє відходження стає дедалі складнішим, що, за даними Національного ниркового фонду, щороку змушує понад півмільйона американців звертатися до відділень невідкладної допомоги.

За статистикою, приблизно 1 з 10 осіб протягом життя стикається з цим внутрішнім каменеутворенням, причому чоловіки схильні до цього дещо частіше. Спільними причинами є генетична схильність, основне захворювання нирок, ожиріння, діабет, дієтичні звички, хронічне зневоднення та запальні захворювання кишківника.

Для декого симптоми захворювання безпомилкові: сильний біль у попереку (часто з одного боку), нудота, блювота, лихоманка, озноб і сеча з домішками крові. В інших же воно може протікати абсолютно безсимптомно.

Як же ухилитися від цієї хворобливої напасті? Боллнер радить таке:

Слідкуйте за тим, щоб організм був добре зволожений. Випивайте щонайменше 8 склянок води на день, а ще краще — до 12, якщо ви вже мали камені в нирках. Коли надворі спека і ви пітнієте, пийте більше. Думайте про своє тіло як про рослину, яка потребує регулярного поливу, особливо у спеку.

Додайте у воду лимон або лайм. Цитрати, що містяться в цих фруктах, зв'язують кальцій і тим самим допомагають запобігти утворенню каменів — освіжаючий погляд на природну медицину.

Обмежте споживання натрію. Дієта з високим вмістом натрію перетворює вашу сечу на багатий кальцієм суп, створюючи умови для утворення каменів. Федеральні рекомендації рекомендують не перевищувати 2 300 міліграмів на день, що приблизно дорівнює одній чайній ложці. Крім того, скорочення споживання солі має додаткові переваги для нирок, наприклад, допомагає знизити кров'яний тиск.

Включіть у свій раціон продукти, багаті кальцієм. Незважаючи на те, що кальцій відіграє ключову роль в утворенні каменів у нирках, він, як і раніше, необхідний нашому організму. Він взаємодіє з оксалатами в нашому кишечнику, спрямовуючи їх у кал, а не дозволяючи їм пробратися в сечу. Прагніть отримувати від 1 000 до 1 200 міліграмів кальцію на день з таких джерел, як молочні продукти, соя, боби, збагачений тофу і листові зелені овочі.

Вживайте фрукти та овочі, оскільки вони сприяють підвищенню цитрату в сечі та перешкоджають утворенню каменів у нирках.

Обмежте тваринні білки. Вони можуть підвищувати ризик розвитку каменів. Це стосується не тільки червоного м'яса, а й птиці, свинини, риби і навіть яєць. Вживайте не більше 8 унцій м'яса на день.

Не забувайте про оксалати, що містяться в таких корисних продуктах, як шпинат, буряк, горіхи, зародки пшениці, ревінь і соя. Оксалати не є шкідливими за своєю суттю, але в надлишку вони можуть збільшити ризик утворення каменів у нирках.

Різноманітна дієта або поєднання продуктів із високим вмістом оксалатів із порцією молочних продуктів може потенційно допомогти знизити цей ризик.

Пам'ятайте, що профілактика завжди краща за лікування — особливо якщо лікування пов'язане з виходом каменів із нирок. Не забувайте про гідратацію і правильне харчування, і ви зможете насолоджуватися літом, не побоюючись цих непрошених гостей.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.