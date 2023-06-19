Не минеться як похмілля. Надмірне вживання алкоголю в юності змінює структуру мозку

Рясне вживання алкоголю в підлітковому віці може залишити по собі не тільки похмілля, а й вплинути на саму структуру нашого мозку, показало фінське дослідження.

Команда нейробіологів з Фінляндії виявила, що у молодих людей, які сильно п'ють з підліткового віку, сіра речовина в мозку стає тоншою, а також відбуваються зміни в тому, як клітини мозку спілкуються між собою. Це нове дослідження проводилося протягом десяти років, починаючи з підліткового віку і закінчуючи зрілим віком. Дослідники порівняли результати сканування мозку і неврологічну активність людей з великим стажем вживання алкоголю з тими, хто практично не вживав алкоголь, пише Medical News.

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У масштабному дослідженні взяли участь 26 молодих людей з історією важкого алкоголізму та група порівняння з 21 людини, які вживали незначну кількість алкоголю. Протягом 10 років, з підліткового віку до середини двадцятиріччя, ці учасники регулярно проходили МРТ-сканування та передову методику картування мозку — транскраніальну магнітну стимуляцію в поєднанні з електроенцефалографією (ТМС-ЕЕГ). МРТ дає змогу отримати детальні зображення мозку, а ТМС-ЕЕГ вимірює електричну активність мозку.

У мозку тих, хто в минулому зловживав алкоголем, команда помітила більш тонку сіру речовину, особливо в ділянках, які контролюють критичне мислення і прийняття рішень. Крім того, у цих учасників спостерігався вищий "потенціал N45". Потенціал N45, сигнал мозку, що вловлюється ЕЕГ, відображає активність двох нейротрансмітерів — гальмівного ГАМК і збудливого глутамату. Ці нейротрансмітери подібні до світлофора в мозку, контролюючи, коли і як сигнали переміщаються по мозку. Підвищений потенціал N45 у сильно питущих людей вказує на те, що ця система управління рухом може бути порушена.

Отримані результати свідчать про відчутний зв'язок між потоншенням кори головного мозку та зміною комунікації між клітинами мозку в молодих людей, які зловживають алкоголем з підліткового віку. Особливо постраждали лобові та тім'яні частки — ділянки мозку, пов'язані з міркуваннями та сенсорною обробкою. Однак дослідницька група підкреслює, що необхідні додаткові дослідження, щоб зрозуміти механізми, що лежать в основі цих змін.

Історія цього дослідження майже як повчальна історія, в якій передбачувана невразливість молодості вступає в протиріччя з тривалими фізичними змінами, які важка випивка може завдати мозку. Це потужне нагадування про те, що дії в підлітковому віці можуть серйозно позначитися на нашій дорослій.

Раніше Фокус писав про напій, який змушує нас старіти та вмирати раніше. Нове дослідження доводить, що регулярне споживання алкоголю, навіть у помірних кількостях, завдає непоправної шкоди нашому організму.

Також Фокус писав про шість несподіваних продуктів та напоїв, що містять алкоголь. Навіть хліб і банани містять спирт у невеликій кількості.