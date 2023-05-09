Були поза підозрами. Шість продуктів та напоїв, які містять алкоголь

Навіть хліб і банани містять спирт у невеликій кількості.

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За словами вчених, хліб, фруктовий сік, йогурт та соєвий соус можуть містити навіть більше спирту, ніж деякі слабоалкогольні сорти пива, пише Daily Mail.

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Може дуже здивувати інформація про те, що в їжі та напоях, які вважаються безалкогольними, насправді міститься спирт. Цей прихований інгредієнт не маркується, але він міститься в багатьох ферментованих продуктах.

Згідно з дослідженнями вчених, у звичайному незрілому банані міститься приблизно 0,2% спирту, а в стиглому – 0,4%. А в булочках, які використовують для приготування бургерів, міститься цілих 1,28% спирту. У той же час, як показують дослідження, у пшеничному та житньому хлібі вміст алкоголю менший – 0,29%.

За словами Дуейна Меллора з Астонського університету, Велика Британія, під час виробництва хліба відбувається процес бродіння дріжджів і в результаті виходить невелика кількість спирту. Вчений вважає, що в будь-якому ферментованому продукті, тобто схильному до бродіння, можуть залишатися сліди спирту.

Наприклад, фруктові соки можуть містити такий вид спирту, як етанол. Дослідження показують, що у виноградному соку міститься 0,086% алкоголю, в апельсиновому соку – 0,073%, а в яблучному – 0,026%. До речі, навіть у йогуртах міститься приблизно 0,02% спирту.

Безалкогольними напоями та їжею у Великій Британії вважаються ті продукти, які містять менше 0,5% спирту. Якщо вони містять менше 1,2% спирту, вважається, що це слабоалкогольний напій або їжа.

Що ж до процесу ферментації, він відбувається, коли бактерії чи дріжджі розщеплюють вуглеводи на цукри, які перетворюються на кислоту чи спирт. Таким чином, алкоголь і потрапляє в ті чи інші, здавалося б безалкогольні продукти.

Наприклад, банан ферментується, коли дріжджі, що знаходяться в повітрі, вступають в реакцію з цукром в банані, і це призводить до його бродіння з утворенням спирту і вуглекислого газу.

У фруктових соках відбувається схожий процес бродіння. Коли сік залишається в теплі, то дріжджі, що переносяться по повітрю, перетворюють цукор в соку на спирт.

За словами вчених, спирт міститься і в соєвому соусі, хоча цей продукт ферментується під час виробництва. Соєві боби, пшениця, сіль і вода змішуються і ферментуються, внаслідок чого пшеничний крохмаль розпадається на цукри і перетворюється на спирт. Хоча більша частина цього спирту випаровується під час виробництва, продукт, як і раніше, містить від 1,5% до 2% алкоголю, що посилює його смак.

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