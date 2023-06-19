Дуже дивні справи. Життя на Венері може ховатися не на поверхні планети

Венера нехай і відрізняється багато в чому від Землі, все ж таки за деякими параметрами на неї схожа. Тому, як і на Землі, тут може бути життя. Але ці організми не виживуть на розпеченій поверхні, і їх слід шукати в іншому місці.

У Землі та Венери багато спільного і перша могла б перетворитися на другу під час ранньої еволюції, але сталося все навпаки. На Землі існують всі умови для розвитку життя, але Венера має розпечену поверхню та густу токсичну атмосферу. Але ця атмосфера може бути домом для мікроорганізмів, хоча ця ймовірність і невелика, але все ж таки вона існує, пише ScienceAlert.

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Група вчених з Кардіффського університету, Велика Британія та Массачусетського технологічного інституту, США, представили нове дослідження, яке стосується Венери.

Згідно з цим дослідженням, в атмосфері Венери можуть існувати мікроорганізми і їх можна буде легко виявити за допомогою космічних апаратів. Існування життя на цій планеті можна підтвердити його впливом на атмосферу Венери. Вчені вважають, що ймовірність того, що мікроорганізми живуть в атмосфері другої планети від Сонця, хоч і не велика, але не дорівнює нулю.

За словами авторів наукової роботи, життя на поверхні Венери не може існувати, адже температура тут сягає 464 градусів за Цельсієм. Якщо йдеться про життя в тому вигляді, в якому ми його уявляємо, то за такої температури не може існувати вода в рідкому вигляді, а хімія життя вимагає саме такого розчинника. І хоча атмосфера Венери не найбільш гостинне місце для життя, все ж таки тут краще, ніж на поверхні планети.

На Землі існують всі умови для розвитку життя, але Венера має розпечену поверхню та густу токсичну атмосферу. Але ця атмосфера може бути будинком для мікроорганізмів Фото: ESA

Вчені запитують: чи можуть ключові для життя молекули вижити в сірчаній кислоті, якої так багато в атмосфері Венери? Як показало попереднє дослідження вчених, сірчану кислоту можуть використовувати живі істоти як розчинник, але це не буде життя в тому вигляді, в якому ми її знаємо. Адже РНК та ДНК нестабільні у сірчаній кислоті. Тому такі живі організми можуть бути зовсім відмінними від усього, що нам відомо, кажуть вчені.

Але як показала нова наукова робота, деякі нуклеїнові сполуки теоретично можуть стабільно існувати в кислотних хмарах Венери, а отже, і виступити як генетичний матеріал.

Що стосується того, яким чином дана біомаса може перебувати у хмарах Венери та протистояти впливу гравітації планети, то вчені вважають, що тут можуть бути атмосферні гравітаційні хвилі. Саме вони зможуть утримати всю популяцію мікробів у венеріанському повітрі.

Венера нехай і відрізняється багато в чому від Землі, все ж таки за деякими параметрами на неї схожа. Тому, як і на Землі, тут може бути життя Фото: NASA/JPL-Caltech

Автори дослідження стверджують, що обов'язковою частиною майбутніх досліджень Венери за допомогою космічних апаратів має бути пошук потенційного життя тут. Немає достатніх аргументів, які б однозначно показали, що життя на Венері неможливе.

За словами вчених, вони майже впевнені, що живі організми на Венері, якщо вони там існують, вони відрізняються від усіх життєвих форм на Землі. І це буде одним із найважливіших наукових відкриттів, якщо вдасться це життя не лише знайти, а й дослідити. Це означатиме, що життя на інших планетах може з'явитися в умовах, що відрізняються від земних.

Як уже писав Фокус, у 2025 році на дослідження Венери має вирушити перша в історії вивчення планети приватна місія. І одним із завдань космічного апарату буде саме пошук позаземного життя на Венері.

Якщо говорити про потенційне інопланетне життя, але розумне, то як уже писав Фокус, вчені вважають, що позаземні цивілізації вступлять у перший контакт не з людьми, а з їхніми творіннями.