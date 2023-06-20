Не той час. Косити газон у пекельну спеку — небезпечна витівка, і на те є низка причин

Дослідники назвали кілька не очевидних причин, чому нам слід відмовитися від стрижки газону у найспекотніші дні.

З приходом літа сонце невблаганно випікає газони, позбавляючи їх яскравих фарб і перетворюючи на "жовклий килим". Може здатися, що найкраще, що ми могли б зробити в цьому випадку — зістригти його, проте вчені попереджають, що таке рішення навряд чи можна назвати правильним, пише IFLScience.

Дослідники наполягають, що спека — найгірший час, щоб привести газон до ладу, і на те є відразу кілька причин.

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По-перше, важливо пам'ятати, що висока трава є деяким мікросередовищем, схожим на міні-тропічний ліс. Вища трава допомагає затінювати ґрунт і уповільнює втрату вологи, а також дозволяє газону довше залишатися яскраво зеленим. Якщо траву підстригти занадто коротко, існує ризик, що коріння трави буде схильне до впливу сонця — шкода може виявитися більшою, ніж ви вважаєте.

По-друге, стрижка газону дуже енерговитратна справа. Наприклад, людина вагою близько 70 кг може спалити близько 167 калорій за пів години, використовуючи газонокосарку із приводом від двигуна. Можна додати ще 149 калорій, якщо наступні пів години ви витратите на згрібання скошеної трави. До того ж у ручних косарок ці енергетичні витрати будуть ще вищими.

У особливо спекотну погоду медики рекомендують уникати екстремальних вправ, оскільки вони можуть призвести до теплового виснаження або теплового удару. Зазначимо, що якщо людині вдасться охолонути протягом наступних 30 хвилин, теплове виснаження не потребує медичного втручання, проте воно може перейти в тепловий удар, і тоді буде потрібне надання першої екстреної медичної допомоги.

По-третє, якщо ви вирощуєте газон для диких тварин і він представляє багате квітами місце існування, Королівське садівниче товариство рекомендує косити газони не частіше одного разу на 4-6 тижнів. А деякі фахівці взагалі рекомендують припинити косити газон, оскільки він може стати справжнім оазисом для комах, птахів і дрібних ссавців.

Якщо вам все ж необхідно привести галявину до ладу, дослідники радять уникати стрижки газону в сильну спеку. Це пов'язано з тим, що трава у цей період намагається відновитися після спеки чи потенційної посухи.

За словами експерта з садівництва Кріса Боннетта, оптимальним часом, щоб привести галявину до ладу, буде час за нижчих температур після дощу. Якщо бажання не може бути задоволене, рекомендується відрегулювати лезо на дуже високі налаштування, оскільки це допоможе стеблам трави давати більше тіні ґрунту.

Раніше Фокус писав про те, що вчені радять відмовитися від газону на користь польових квітів.