У 25 разів більше переваг. Вчені радять відмовитися від газону на користь польових квітів

У новому дослідженні вчені дійшли висновку, що вирощування рівного зеленого газону недоцільно — строкатий хаос лугу набагато екологічніше.

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Вирощування газону – надзвичайно популярна багатовікова традиція. Проте вчені дійшли висновку, що однотонні зелені килими мають не так вже й багато переваг: це виглядає надзвичайно красиво і підходить для занять спортом, проте менш сприяє створенню здорового природного довкілля, пише Science Alert.

По-перше, підтримка одного такого трав'яного полотна коштує дорого, по-друге, вимагає великих фізичних вкладень, по-третє, шкідливіше для навколишнього середовища. Тепер дослідники вважають, що набагато правильнішим буде просто дозволити природі взяти гору.

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Під час дослідження група вчених із Королівського коледжу порушила давню традицію. Ще у 1772 році тут вперше було закладено знаменитий лужок коледжу на задньому подвір'ї, який підтримувався століттями. Однак у 2019 році вчені заборонили косити майже половину газону, а потім посадили тут лучну суміш польових квітів.

Згодом на галявині з'явилися розсипи маків, волошок та маргариток. Дослідники проаналізували галявину і дійшли висновку, що пляма розміром з футбольне поле тепер підтримувала в 3,6 раза більше рослин, павуків та жуків, ніж довколишні газони.

Задня лужок Королівського коледжу зверху: луг Фото: Geoff Robinson/BAV Media

Дослідники також виявили, що біомаса безхребетних, що живуть на лузі, була у 25 разів вищою, ніж на звичайному газоні. Понад тим, лугова галявина також стала домом для вдвічі більше видів, які потребують збереження. У 2021 році дослідники виявили, що на луговій частині газону проживає в 4 рази більше видів рослин, що вимирають, ніж колись на газоні.

Цікаво, що за квітами на лужок незабаром прийшли жуки, а з ними й інші хижаки. Наприклад, вчені виявили, що кажани тепер годуються на лузі втричі частіше, ніж раніше.

За словами співавтора дослідження, еколога рослин з Кембридзького університету, Сіселі Маршалла, для початку вони з колегами засіяли лише 33 види рослин, проте сьогодні у ньому вже мешкають понад півсотні інших видів. Крім того, вчені виявили, що такий лужок з польовими квітами не потребує багатьох зусиль: його не потрібно косити, удобрювати, поливати або обприскувати пестицидами.

Також дослідники зазначають, що з часом такі луги можуть накопичувати вуглець, а це знижує потенційні викиди. Попередні оцінки показують, що такі луги допоможуть скоротити викиди вуглецю приблизно на 1,36 тонни на гектар на рік. Здебільшого це станеться через відсутність скошування та добрив.

Зазначимо, що цей експеримент було проведено лише на невеликій ділянці галявини, проте керівництво університету також провело опитування, результати якого показали, що співробітники та студенти Кембриджу надають перевагу змішаному типу галявин (лугам і газонам). Деякі кажуть, що вважають газони "претензійними" чи "стерильними та непривабливими". Більшість визнало луг з польовими квітами більш естетичним.

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