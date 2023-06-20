Страждає не лише "13-е": які числа місяця мають вкрай погану репутацію в різних країнах

Забобон щодо числа 13 сягає своїм корінням біблійних легенд, зокрема історії про Юду Іскаріота, 13-го учня, який зрадив Ісуса. Інші припускають зв'язок зі скандинавською міфологією, посилаючись на казку про Локі, який підступно обдурив Ходра.

Цікаво, що деякі вчені постулюють ще більш ранній генезис цього вірування, заглиблюючись у плейстоценову епоху. У цей період стародавні статуетки, що нагадували хтиву Венеру Віллендорфську, асоціювалися з первісною богинею-матір'ю, яка символізувала жіночу плодючість, пише Grunge.

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Слід зазначити, що, попри поширеність забобонів про нещасливе число 13 у певних регіонах, важливо визнати, що уявлення про нещастя, пов'язане з числом, не є загальноприйнятим в усьому світі. Наприклад, Японія має свої власні нумерологічні побоювання. Тофуґу показує, що число 4, яке вимовляється як "ши", має зловісний відтінок через свою омофонію зі словом "смерть". Тому японці часто замінюють цифру 4 на "йон", щоб уникнути її негативних наслідків.

На противагу цьому, в Індії, число 13 вважається астрологічно сприятливим, асоціюється з творчістю, миром і процвітанням. Аналогічно, в Італії тягар невдач несе число 17, а не 13. Точне обґрунтування цієї італійської неприязні до 17 залишається невловимим, але це може бути пов'язано з римським числом XVII. При перестановці ці римські цифри утворюють слово VIXI, що означає "я жив" латинською мовою, а в розмовній мові інтерпретується як "я помер".

Навіть у наш час італійці зберігають глибоку пошану до забобонів, пов'язаних із числом 17: 17-й день місяця вважається "un giorno nero" або чорним днем. В цей день часто уникають важливих заходів, таких як зустрічі або весілля.

Цікаво, що італійські авіалінії можуть виключити місце номер 17 зі схеми розміщення пасажирів, а бобслейна траса в Чезані навмисно позначає поворот номер 17 як "senza nome", що означає "без імені". Крім того, відомо, що деякі італійські готелі не мають номера 17.

Дискусії щодо того, чи має число якусь магічну силу, що приносить нещастя, тривають і досі. Проте беззаперечним є той факт, що такі вірування мають відчутний вплив на людську психіку: за попередні 30 років Італія провела 11 матчів у 17-й день місяця, і лише в чотирьох випадках здобула перемогу. Хоча це не є неспростовним доказом, деякі гравці та вболівальники можуть вважати це переконливим аргументом у власній свідомості.

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