Вперше в історії: археологи хочуть підняти з дна і відновити найстаріший човен у Середземномор"ї

Морські археологи розробили стратегію порятунку затонулого корабля, відомого як човен "Замбратія". Він пролежав на морському дні понад 3 000 років і попри те, що судно збудоване вручну, воно напрочуд добре збереглося.

Як розповіла Джулія Боетто, морська археологиня з Французького національного центру наукових досліджень (CNRS) човен "Замбратія", спочатку мав неймовірні 10 метрів в довжину і 2,3 метра в ширину. Розташований на невеликій глибині всього 2,5 метра корабель вперше його виявили дослідники у 2008 році, пише IFLScience.

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Свою назву човен отримав від затоки Замбратія в окрузі Істрія в Хорватії — саме там, де на узбережжі Адріатичного моря виявили корабельну аварію.

На початку цього місяця команда водолазів з Центру Камілла Юлліана та Археологічного музею Істрії розпочала місію з вилучення секцій судна з морського дна.

Дослідники вже мають попередню оцінку, яка датує корабельну аварію десь між 12 і 10 століттями до нашої ери, що фактично робить його найстарішим повністю створеним вручну човном у Середземномор'ї, згідно з даними Французького національного центру наукових досліджень (CNRS).

Човен "Замбратія" спочатку мав неймовірні 10 метрів в довжину і 2,3 метра в ширину Фото: Image courtesy of © Philippe Groscaux/Mission Adriboats/CNRS/CCJ

"Архітектура і конструкція, техніка збірки реїв, а також система гідроізоляції корпусу не мають аналогів у Середземноморському регіоні", — заявив Центр Камілла Юлліана, хорватська дослідницька організація.

Хоча його надзвичайний стан і дизайн заслуговують на увагу, дослідники вважають, що затонулий корабель є прикладом звичайної суднобудівної практики, поширеної в цьому конкретному районі Середземномор'я.

З огляду на ці архітектурні характеристики, використані методи складання і датування, човен "Замбратія" можна вважати квінтесенцією однієї з традицій будівництва зшитих човнів в Адріатичному морі.

Мета останнього занурення — підняти уламки з морського дна і створити 3D-реконструкцію корабля. Крім того, дослідники мають намір провести ретельний аналіз використаних матеріалів, щоб розкрити його минуле.

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