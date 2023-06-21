Голодні ігри. Найбільш самотні чорні діри виявилися ще й найбільш ненаситними
Нове дослідження змогло пояснити, як галактики та їх оточення впливають на поведінку чорних дір у їхніх центрах.
Вчені з Університету Джеймса Медісона, штат Вірджинія, США, виявили цікаву особливість надмасивних чорних дір у центрах галактик, що знаходяться у космічних порожнечах Всесвіту. Виявилося, що ці чорні діри можуть поглинати навколишню матерію у більших масштабах, ніж це роблять такі ж об'єкти в галактиках, зосереджених у густонаселених регіонах космосу, пише Space.
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Останні 10 років астрономи намагаються з'ясувати, чи є злиття галактик основною причиною того, що при такому об'єднанні відбувається сильне перенаправлення речовини до їх центральних чорних дір. Тобто, чи є причиною зростання чорних дір збільшення кількості "їжі" для них за рахунок злиття галактик.
В результаті нового дослідження астрономи виявили понад 20 тисяч одиноких чорних дір, розташованих у центрах галактик, які, у свою чергу, знаходяться в космічних порожнечах. Тобто, у них практично немає сусідів. І в той же час ці чорні діри поглинають матерію набагато частіше, ніж це роблять чорні діри у густонаселених галактиках регіонах Всесвіту.
За словами вчених, це відкриття змінює нинішнє уявлення про розвиток галактик та їх центральні чорні діри.
Що таке космічна порожнеча?
За словами вчених, космічні порожнечі становлять приблизно 50% усього нашого Всесвіту і це регіони космосу, де або взагалі немає галактик, або їх дуже мало. В основному такі порожнечі, які можна уявити у вигляді гігантського космічної бульбашки, мають ширину понад 500 млн світлових років. Вважається, що в цих порожнинах знаходиться приблизно 20% всіх галактик. Інші 80% галактик розташовані в більш густонаселених регіонах, де вони часто об'єднуються в скупчення галактик.
Деякі теорії припускають, що навіть наша галактика, Чумацький Шлях, може бути всередині космічної порожнечі шириною 1 млрд світлових років. Але це поки що не доведено.
Галактики та їх поведінка
Коли галактики перебувають близько лдна до одної, то у процесі своєї еволюції вони згодом зливаються в одне ціле. Наприклад, за кілька мільярдів років Чумацький Шлях поєднається з галактикою Андромеди.
Коли відбувається злиття галактик, вважається, що з'являється багато матерії, яка вирушає для підвищення маси центральної чорної діри. Але досі не зрозуміло, як саме відбувається цей процес і чи є він основою причини зростання чорних дір.
З іншого боку, виходячи з цього припущення, не зрозуміло, як можуть зрости самотні чорні діри, що знаходяться в галактиках, де майже немає сусідів.
Результати дослідження
Нове дослідження припускає, що галактики в космічних порожнечах мають більше можливості для перенаправлення матерії до своїх чорних дір, ніж об'єкти в скупченнях галактик. Справа в тому, що їм не потрібно ділитися своєю речовиною із сусідами. Також вчені вважають, що чорні діри поглинають більше матерії в одиноких галактиках маленького та середнього розміру, розташованих у космічних порожнечах, ніж у таких самих, але більших галактиках.
Як уже писав Фокус, астрономи виявили в космосі об'єкт, який гарячіший, ніж Сонце. Це дуже унікальний коричневий карлик.
Також Фокус писав про те, що вчені пояснили наскільки можливо те, що наша планета, а може, і весь космос насправді існують усередині величезної чорної діри.