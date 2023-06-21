Голодні ігри. Найбільш самотні чорні діри виявилися ще й найбільш ненаситними

Нове дослідження змогло пояснити, як галактики та їх оточення впливають на поведінку чорних дір у їхніх центрах.

Вчені з Університету Джеймса Медісона, штат Вірджинія, США, виявили цікаву особливість надмасивних чорних дір у центрах галактик, що знаходяться у космічних порожнечах Всесвіту. Виявилося, що ці чорні діри можуть поглинати навколишню матерію у більших масштабах, ніж це роблять такі ж об'єкти в галактиках, зосереджених у густонаселених регіонах космосу, пише Space.

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Останні 10 років астрономи намагаються з'ясувати, чи є злиття галактик основною причиною того, що при такому об'єднанні відбувається сильне перенаправлення речовини до їх центральних чорних дір. Тобто, чи є причиною зростання чорних дір збільшення кількості "їжі" для них за рахунок злиття галактик.

В результаті нового дослідження астрономи виявили понад 20 тисяч одиноких чорних дір, розташованих у центрах галактик, які, у свою чергу, знаходяться в космічних порожнечах. Тобто, у них практично немає сусідів. І в той же час ці чорні діри поглинають матерію набагато частіше, ніж це роблять чорні діри у густонаселених галактиках регіонах Всесвіту.

За словами вчених, це відкриття змінює нинішнє уявлення про розвиток галактик та їх центральні чорні діри.

Останні 10 років астрономи намагаються з'ясувати, чи є злиття галактик основною причиною того, що при такому об'єднанні відбувається сильне перенаправлення речовини в їхні центральні чорні діри Фото: NASA

Що таке космічна порожнеча?

За словами вчених, космічні порожнечі становлять приблизно 50% усього нашого Всесвіту і це регіони космосу, де або взагалі немає галактик, або їх дуже мало. В основному такі порожнечі, які можна уявити у вигляді гігантського космічної бульбашки, мають ширину понад 500 млн світлових років. Вважається, що в цих порожнинах знаходиться приблизно 20% всіх галактик. Інші 80% галактик розташовані в більш густонаселених регіонах, де вони часто об'єднуються в скупчення галактик.

Деякі теорії припускають, що навіть наша галактика, Чумацький Шлях, може бути всередині космічної порожнечі шириною 1 млрд світлових років. Але це поки що не доведено.

Галактики та їх поведінка

Коли галактики перебувають близько лдна до одної, то у процесі своєї еволюції вони згодом зливаються в одне ціле. Наприклад, за кілька мільярдів років Чумацький Шлях поєднається з галактикою Андромеди.

Коли відбувається злиття галактик, вважається, що з'являється багато матерії, яка вирушає для підвищення маси центральної чорної діри. Але досі не зрозуміло, як саме відбувається цей процес і чи є він основою причини зростання чорних дір.

З іншого боку, виходячи з цього припущення, не зрозуміло, як можуть зрости самотні чорні діри, що знаходяться в галактиках, де майже немає сусідів.

За словами вчених, це відкриття змінює нинішнє уявлення про розвиток галактик та їх центральні чорні діри. Фото: Inverse

Результати дослідження

Нове дослідження припускає, що галактики в космічних порожнечах мають більше можливості для перенаправлення матерії до своїх чорних дір, ніж об'єкти в скупченнях галактик. Справа в тому, що їм не потрібно ділитися своєю речовиною із сусідами. Також вчені вважають, що чорні діри поглинають більше матерії в одиноких галактиках маленького та середнього розміру, розташованих у космічних порожнечах, ніж у таких самих, але більших галактиках.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили в космосі об'єкт, який гарячіший, ніж Сонце. Це дуже унікальний коричневий карлик.

Також Фокус писав про те, що вчені пояснили наскільки можливо те, що наша планета, а може, і весь космос насправді існують усередині величезної чорної діри.