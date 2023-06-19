Маскується під планету. У космосі знайдено об'єкт гарячіший за Сонце, який суперечить науці

Вчені виявили справжнього температурного рекордсмена, що обертається біля дуже гарячої зірки.

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Вчені опублікували результати нового дослідження в журналі Nature Astronomy і згідно з ним, астрономи виявили схожий на планету об'єкт з температурою вищою, ніж у Сонця. Автори дослідження кажуть, що це серйозно суперечить уявленням про те, що може існувати у Всесвіті, пише ScienceAlert.

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Астрономи виявили на відстані 1400 світлових років від нас новий космічний об'єкт, який отримав назву WD0032-317B. Цей об'єкт є коричневим карликом і їх часто називають невдалими зірками. Коричневі карлики знаходяться посередині між планетами і звичайними зірками і за розміром і масою вони більші за перші і менші за останні.

Вчені виявили справжнього температурного рекордсмена, який обертається біля дуже гарячої зірки Фото: NASA

За словами вчених, вони виявили справжнього температурного рекордсмена для такого типу космічних об'єктів, адже до цього таку температуру ще не фіксували на жодному коричневому карлику. Як показало дослідження, температура об'єкта становить приблизно 7700 градусів Цельсія. Це набагато вище, ніж температура поверхні нашого Сонця, яка становить 5500 градусів за Цельсієм. Цей коричневий карлик більш гарячий, ніж найпоширеніші зірки в космосі — червоні карлики, температура поверхні яких в середньому становить 3700 градусів Цельсія. В основному відомі науці коричневі карлики більше за розміром та масою, ніж Юпітер у діапазоні від 13 до 80 разів. При цьому їхня середня температура становить приблизно 2200 градусів Цельсія.

Але це ще не все. WD0032-317B обертається навколо дуже гарячого білого карлика (це мертві зірки і такою ж стане наше Сонце), який має приблизно 40% маси нашої зірки, але при цьому його температура – 36 700 градусів Цельсія. Цей білий карлик вже був відомий астрономам та отримав назву WD0032-317. Вже приблизно 20 років вчені припускали, що довкола цієї мертвої зірки обертається якийсь об'єкт і тепер стало відомо, що це справжній унікум серед собі подібних.

WD0032-317B обертається навколо дуже гарячого білого карлика Фото: space.com

За словами вчених, коричневий карлик WD0032-317B також має величезну масу, яка оцінюється в діапазоні від 75 до 88 мас Юпітера. Цей об'єкт обертається дуже близько до своєї зірки і здійснює повний оберт навколо неї всього за 2,3 години. Через таке близьке розташування гравітація зірки тримає коричневий карлик завжди зверненим до неї однією стороною. Як виявилося, розрив між температурою на так званих денному та нічному боці об'єкта просто вражає.

Вчені дійшли висновку, що денний бік коричневого карлика може нагріватися від 7700 до 9500 градусів Цельсія. У той час, як на його нічному боці температура становить від 1100 до 2700 градусів за Цельсієм. Це дуже велика різниця, кажуть автори дослідження.

Вчені дійшли висновку, що денний бік коричневого карлика може нагріватися від 7700 до 9500 градусів Фото: коричневый карлик

За словами вчених, їхнє нове відкриття серйозно суперечить уявленням про те, які об'єкти можуть існувати у Всесвіті. Адже жодна відома планета і жоден відомий коричневий карлик не мають такої температури.

Щодо дуже гарячих планет, то Фокус вже писав про нове дослідження екзопланети WASP-76 b, де температура становить приблизно 2400 градусів за Цельсієм.

Якщо ж говорити про незвичайні планети в нашій Сонячній системі, то Плутон, напевно, є одним із найзагадковіших у цьому списку. Хоча він і названий карликовою планетою, проте представляє великий науковий інтерес для вчених. Як уже писав Фокус, Плутон має серед іншого одну особливість, і тому його супутники обертаються не зовсім навколо цієї планети.