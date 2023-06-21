Вдруге в історії. Виявлено мертву зірку з дуже швидким обертанням: у 300 разів швидше за Землю

Астрономи виявили незвичайну зірку на відстані 773 світлові роки від нас.

Вчені з Уорікського університету, Велика Британія, заявили про те, що їм вдалося виявити вдруге в історії дослідження космосу білий карлик-пульсар. Ця мертва зірка обертається дуже швидко навколо своєї осі, приблизно в 300 разів швидше, ніж це робить Земля. Нове відкриття може допомогти у вивченні еволюції зірок, а також допоможе зрозуміти, як такі дуже рідкісні космічні об'єкти створюють потужні магнітні поля, пишеSpace.

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Зірки, які називають білими карликами, є залишками зірок, схожих на Сонце. Коли такі зірки закінчують своє життя, вони викидають свою плазму в космос і за рахунок цього розширюються до червоних гігантів, але потім через мільйони років вони стискаються до розмірів планет. Таким чином, з'являються білі карлики, які ще називають мертвими зірками, хоча насправді вони продовжать проявляти деяку активність. Сонце теж помре через 4,5 млрд років і стане такою самою мертвою зіркою, але перед цим воно знищить Меркурій, Венеру, Землю та Марс.

Сонце теж помре через 4,5 млрд років і стане такою самою мертвою зіркою, але перед цим воно знищить Меркурій, Венеру, Землю та Марс Фото: Forbes

Деякі білі карлики залишаються активними, коли вони мають зірку-компаньйона. Саме такий білий карлик-пульсар під назвою J1912–4410 виявили астрономи у подвійній зірковій системі на відстані 773 світлових років від нас. Це лише другий випадок в історії, коли вченим удалося знайти такий рідкісний тип зірок. Вперше це сталося у 2016 році.

Нещодавно відкрита зірка має приблизно таку ж масу, як Сонце, але за розмірами нагадує Землю. При цьому вона обертається навколо своєї осі неймовірно швидко, приблизно в 300 разів швидше, ніж це робить Земля.

Також вчені з'ясували, що цей білий карлик-пульсар має нижчу температуру, ніж решта подібних зірок. Наприклад, у середньому температура білих карликів може досягати 100 тисяч градусів, а ця зірка має температуру 13 тисяч градусів за Цельсієм.

Вченим вдалося виявити вдруге історія дослідження космосу білий карлик-пульсар Фото: space.com

Під час свого швидкого обертання J1912-4410 випускає потужні потоки випромінювання на зірку червоний карлик, що знаходиться поряд. Тому вся система, у тому числі й сам білий карлик, як би пульсують, тобто яскравість постійно змінюється через певні проміжки часу.

Вчені вважають, що така пульсарна активність білого карлика пов'язана з сильним магнітним полем, але досі не зрозуміло, що є його джерелом.

Астрономи припускають, що в ядрі цієї зірки може знаходитись динамо-машина, як у Землі, яка створює наше магнітне поле. При цьому зіркове магнітне поле набагато потужніше. Вчені вважають, що подальше вивчення нової зірки допоможе підтвердити цю теорію, а також може дати нове розуміння еволюції зірок.

Також нове відкриття підтвердило теорію про те, що таких білих карликів-пульсарів може бути багато у Всесвіті і їх потрібно лише знайти.

Фокус вже писав про те, що згідно з новим дослідженням, самотніші чорні діри є й ненаситними. Нове дослідження змогло пояснити, як галактики та їх оточення впливають на поведінку чорних дірок у їхніх центрах.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили унікальний коричневий карлик, клас об'єктів, які не можна вважати ані планетами, ані зірками. Цей коричневий карлик виявився рекордсменом серед подібних за температурою.