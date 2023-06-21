Справжнє пекло. В Мексиці знайдено статую бога смерті, з яким ви б не хотіли зустрітися

Археологи з Національного інституту антропології та історії (INAH) знайшли антропоморфну статую, що датується ранньокласичним періодом цивілізації мая (200-600 рр. н. е.). Її виявили під час будівельних робіт поблизу села Конхуас у мексиканському штаті Кампече.

Вважається, що статуя, виготовлена з вапняку, зображує Чізіна, також відомого як Кісін, божества, що асоціюється зі смертю в міфології мая. Відомо, що ім'я Чізін означає "смердючий". Згідно з міфологічними віруваннями лакандонців, після смерті людини Кісін піддає душу вогняному випробуванню, спалюючи її в роті та анусі, доки вона повністю не розпадається, пише HeritageDaily.

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Скульптура заввишки 25 сантиметрів зображує божество, яке сидить. Серед помітних особливостей — кільце в носі та маска, що передають виразні мотиви поховання, пов'язані з божествами, які асоціюються зі смертю. Голова INAH описав фігуру як таку, що має чіткі характеристики, властиві божеству смерті.

Розкопки, проведені в Секції 7 в межах проєкту "Потяг Мая" — 1 525-кілометрової міжміської залізничної мережі, що охоплює півострів Юкатан, — принесли додаткові важливі знахідки. Тут виявлено 21 960 нерухомих археологічних об'єктів.

Крім того, знайдено 72 480 керамічних горщиків, 64 людських поховання і 227 природних об'єктів, пов'язаних з проживанням людей, що підкреслює багату історичну та культурну спадщину регіону.

Раніше Фокус писав про хитрість римських скульпторів. Чому зі статуями без голови все значно складніше.

А також ми розповідали про знахідку статуї, що зображає Кавіля, під час розкопок у квітні 2023 року. Хоча зображення Кавіля можна знайти на рельєфах і в кодексах мая, раніше було виявлено лише три статуї цього божества, всі вони походять з міста Тікаль у Гватемалі.