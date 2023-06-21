Знайдено найдавніші наскальні малюнки Норвегії: що викарбувано на камені (фото)

У норвезькому регіоні Остфольд Тормод Ф'єльд зробив дивовижне відкриття. Під час відпочинку з сім'єю він помітив гостроцікаві варіації кольору на поверхні скелі неподалік. Заінтригований цим незвичайним явищем, він вирішив дослідити його детальніше.

За допомогою мобільного додатку Ф'єльд використовував різні фільтри, щоб підкреслити відтінки кольору, які він спостерігав. На його подив, на камені поступово з'явилася серія піктограм. Серед зображень з'явилися човен з веслярами, загадкова тварина та численні людські фігури, викарбувані на нерівній поверхні, пише HeritageDaily.

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Регіон Остфольд здавна вважається одним із найдавніших населених пунктів Норвегії, що має багату культурну спадщину, прикрашену петрогліфами, піктограмами та курганами, які захоплюють істориків протягом багатьох поколінь.

Усвідомлюючи важливість своєї знахідки, Ф'єльд негайно повідомив місцеву владу і зв'язався з Джоном Кіле-Весіком, археологом, що спеціалізується на наскельному мистецтві. Коли новина про знахідку поширилася, Норвезький інститут досліджень культурної спадщини (NIKU) відправив на місце команду дослідників для проведення всебічної оцінки.

Тісно співпрацюючи з Ф'єльдом та Кіле-Весіком, команда NIKU підтвердила автентичність та історичну цінність піктограм. Після ретельного дослідження професор Ян Магне Гьєрде, експерт з наскального мистецтва з NIKU, виявив, що ці надзвичайні зображення можна віднести до бронзового віку Норвегії, що робить цю знахідку однією з найдавніших пам'яток наскального мистецтва в регіоні.

Ці надзвичайні зображення можна віднести до бронзового віку Норвегії, що робить цю знахідку однією з найдавніших пам'яток наскального мистецтва в регіоні Фото: Jan Magne Gjerde, NIKU

Вважається, що бронзовий вік у Скандинавії, який характеризується появою та використанням бронзових знарядь праці, розпочався близько 2000 року до нашої ери. З часом мешканці цих земель поступово опановували революційну технологію обробки бронзи, що призвело до досконалішої майстерності до 1750 року до нашої ери.

Щоб зберегти історичну важливість місця та захистити крихкі пігменти, використані в цих стародавніх роботах, точне місцезнаходження залишається конфіденційним. NIKU повідомив лише, що місце знаходиться в межах муніципалітету Мосс. Навіть найменший людський дотик може завдати непоправної шкоди цим делікатним реліквіям, що підкреслює необхідність максимальної обережності та збереження.

Оскільки дослідники продовжують вивчати глибини цього надзвичайного відкриття, воно обіцяє пролити нове світло на загадкове минуле норвезького регіону Остфольд, розкриваючи історії та прагнення його давніх мешканців у яскравих деталях.

Раніше Фокус писав про петрогліфи зниклого народу: сонячний календар віком 900 років відкривається лише на один день.

А також ми розповідали про найдревніший живопис на скелі: виявлено тисячолітні малюнки, які "не змогла б" знайти людина.