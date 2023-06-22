365 днів за пару хвилин: як виглядає рік на Землі з висоти 36 тисяч кілометрів (відео)

Нахил осі нашої планети до площини її орбіти обертання навколо Сонця відповідає за зміну тривалості світлового дня протягом року.

Вчені з Європейського космічного агентства представили відеоролик, на якому видно, як змінюється нахил осі Землі протягом року. Завдяки цьому тривалість світлового дня збільшується та зменшується з півночі на південь під час обертання нашої планети навколо Сонця, пише Space.

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Метеорологічний супутник Meteosat Європейського космічного агентства постійно спостерігає за погодою та змінами клімату на Землі. Він обертається навколо планети на геостаціонарній орбіті над екватором на висоті 36 тисяч км над поверхнею Землі.

Нахил осі нашої планети до площини орбіти її обертання навколо Сонця відповідає за зміну тривалості світлового дня протягом року Фото: Скриншот

Протягом року супутник щодня робить зображення та надсилає їх вченим, які потім проводять аналіз отриманих даних. Новий відеоролик був створений за допомогою 365 знімків (супутник робив фотографії щодня о 6 ранку протягом 2022 року) і завдяки цьому можна побачити скільки світла Сонця потрапляє на планету в різних регіонах у різні сезони.

Ілюстрація, що показує, як нахил Землі впливає на зміну пір року, коли планета обертається навколо Сонця Фото: space.com

У середу, 21 червня, у північній півкулі можна було спостерігати за літнім сонцестоянням, коли в цій частині планети був найдовший світловий день. Тобто день був набагато довшим за ніч. День літнього сонцестояння — це день, коли північна півкуля Землі найбільше нахилена до Сонця і через це ця частина планети отримує найбільше світла нашої зірки протягом дня. За словами вчених, настає пік літа на території Землі на північ від екватора.

Якщо в цій частині планети під час сонячного сонцестояння люди отримували найбільше сонячного світла, то на південь від екватора був пік зими і тут була найдовша ніч. Починаючи з четверга, 22 червня, світловий день у південній півкулі поступово збільшуватиметься, тоді як у північній півкулі все буде навпаки. За словами вчених, на новому відеоролику можна побачити лінію термінатора, тобто кордон між освітленою та неосвітленою частиною Землі і цей кордон зміщується протягом року.

Як відомо, Сонце не переміщається нашим небом від сходу до заходу, але в той же час наша зірка обертається навколо центру нашої галактики. Те, що людям здається, як переміщення Сонця небом викликане обертанням планети навколо своєї осі. А вісь Землі має нахил приблизно 23 градуси до площини її орбіти, якою вона обертається навколо Сонця. Тому дуга, яку описує Сонце у небі постійно змінюється, і наша зірка знаходиться найвище у небі під час літнього та зимового сонцестояння.

У вересні, як і щороку на Землі, настане осіннє рівнодення, коли і північна і південна півкулі Землі будуть освітлені світлом Сонця однаково.

Фокус вже писав про те, де на Землі більше і найменше сонячного світла. У середньому на планеті завжди 12 годин на день ясно, але різні частини Землі отримують різну кількість світла Сонця.

Також Фокус писав про те, що один із вчених вважає, що не потрібно шукати в нашій Сонячній системі загадкову Дев'яту планету. Насправді її давно вже знайдено і це Плутон. Річ у тому, що астрономи виключили Плутон зі списку планет і зараз намагаються знайти, на їхню думку, справжню дев'яту планету, що обертається довкола Сонця.