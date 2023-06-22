Найстаріші малюнки в історії належать не людям: знахідка, якій 57 тис. років, вразила вчених

Нещодавнє дослідження представило надзвичайне відкриття у Франції — галерею стародавніх малюнків, яким близько 57 000 років. Це робить їх найдавнішими з відомих зображень, створених людством. Але ці відбитки залишили не Homo sapiens, наш вид, а наші близькі родичі — неандертальці.

Зображення знайшли в печері Ла-Рош-Котар, розташованій на півночі центральної Франції. Ця печера, яку колись населяли доісторичні люди, залишалася запечатаною протягом незліченних тисячоліть через свої крижані відкладення. Лише у 19 столітті печеру знову відкрили, що врешті-решт призвело до її розкопок у 20 столітті, пише IFLScience.

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По стінах печери розкидані серії чітких "пальчикових натікань", деякі з них розташовані у вигляді круглих утворень, тоді як інші набувають хвилястих візерунків. Дослідники з Університету Тура у Франції за допомогою методу оптично-стимульованої люмінесценції визначили, що ці відбитки, найімовірніше, створені приблизно 57 000 років тому.

Безліч кам'яних знарядь праці, знайдених у печері, свідчать про те, що вона слугувала місцем, яке інтенсивно використовувалося спільнотою доісторичних людей. Ці інструменти, виготовлені у характерному "мустьєрському" стилі, що асоціюється з неандертальцями, ще більше підтверджують думку про те, що малюнки були роботою наших еволюційних родичів, а не Homo sapiens.

"Пальцеві візерунки", по суті, є лініями, витравленими на м'якому осаді печерної стіни. Дослідники дійшли висновку, що ці, на перший погляд, прості позначки були навмисно і цілеспрямовано створені руками людини. Аналіз їхньої форми та розташування привів команду до висновку, що вони ретельно продумані та організовані, а не випадкові.

Порівняння з іншими відомими людськими відбитками, які часто класифікують як "експериментальні", також вказує на те, що ці відбитки пальців Ла Рош-Котара є активним проявом творчості. Хоча існують і старіші приклади людського мистецтва, такі як розписані печерні сталагміти в Куева-де-Ардалес на півдні Іспанії, що датуються приблизно 65 000 років, творцями знову ж таки були неандертальці, а не Homo sapiens.

Малюнки неандертальців знайшли у Франції

Неандертальці, яких колись несправедливо вважали примітивними "печерними людьми" з низькими когнітивними здібностями, тепер, завдяки численним доказам, виявилися надзвичайно розумними істотами. Вони демонстрували здібності до створення витворів мистецтва, що вражають уяву, піклувалися про вразливих членів своєї спільноти і створили складні та яскраві культури. Хоча точні причини їхнього вимирання близько 40 000 років тому залишаються нез'ясованими, стає все очевиднішим, що їхня загибель не пов'язана з якимись когнітивними вадами.

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