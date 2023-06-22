Більшість людей неправильно закапують ніс: учені розповіли, як потрібно

Експерти кажуть, що є три ознаки того, що ніс був закапаний неправильно.

У кожного з нас, а особливо в алергіків, є багаторічний досвід закапування носа різного роду назальними спреями. Але попри це, вчені стверджують, що багато хто з нас досі робить це неправильно, пише IFL Science.

Якщо ви тримаєте флакончик вертикально і в такому ж положенні розпилюєте спрей у носі, значить, ви все робите неправильно. Спрей потрапляє в стінку носа і не приносить майже ніякої користі.

Хитрість же полягає в тому, щоб нахилитися трохи вперед, обережно ввести піпетку в ніс і направити її до щоки. Таким чином, під час розпилення спрею рідина потрапляє глибоко в порожнину носа і пазухи.

Як правильно закапувати ніс Фото: плоская земля

Річ у тім, що саме пазуха — це те місце, куди дійсно має потрапляти рідина зі спрею. Вона розташована за носом, а не вертикально від ніздрі.

Після цього вчені рекомендують закинути голову на 30 секунд, щоб переконатися, що назальний спрей не витік із носа.

Лікар-алерголог Васім Іман нещодавно опублікував відео в соцмережі, де детально описав правильну техніку закапування носа.

Експерт звернув увагу на три фактори, які можуть вказувати на те, що ви неправильно закапуєте ніс.

По-перше, основною ознакою неправильного застосування, звичайно ж, є відсутність ефекту від прийнятого препарату. По-друге, поганою ознакою також може бути регулярна кровотеча з носа після застосування спрею.

По-третє, краплі не повинні потрапляти у ваше горло і залишати присмак у роті.

Нагадаємо, нещодавно було схвалено перший назальний спрей швидкої дії для лікування мігрені. Дослідження фази 3 цього препарату показало, що він знімає біль у деяких людей, які страждають на мігрень, лише за 15 хвилин.