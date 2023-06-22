Холодок по шкірі. Будинки з привидами нарешті отримали наукове пояснення

Пояснення дослідників, на перший погляд, може здатися дивним, однак насправді це цілком розумно.

Поряд з історіями про снігову людину, Лохнеське чудовисько та багатьох інших, існує безліч історій про "будинки з привидами", від одного погляду на які по спині йде холодок, а шкіра вкривається мурахами. Дослідники довго не могли розгадати цей феномен, проте тепер, схоже, він отримав цілком наукове пояснення, пише IFLScience.

Нещодавно в одному з повідомлень на Reddit стверджувалося, що історії "будинків з привидами" були розслідувані, і винуватцем виявилося зовсім не надприродне. Насправді припускають, що феномен багатьох "будинків із привидами" може бути пояснений отруєнням чадним газом. Чи так це насправді?

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За словами токсиколога, отруєння чадним газом насправді може пояснити низку подібних історій — наприклад, сплески появ привидів та історії про привидів у вікторіанську епоху. Так, у докладному звіті, опублікованому в Американському журналі офтальмології 1921 року, задокументовано дивовижну історію однієї сім'ї.

У звіті йдеться про те, що вони переїхали у будинок 9 років тому, а потім їх почали переслідувати привиди. Батькові, який любив поласувати фруктами на самоті перед сном, постійно здавалося, що за ним хтось спостерігає. Далі у домі почали хворіти діти — вони зблідли й втратили будь-який інтерес до їжі, а батькові раз у раз ввижалася "дивна жінка", одягнена у чорне, яка приходила до нього у їдальню. Мати сімейства розповіла про те, що одного разу після театру її почали мучити дивні сни, які, здавалося, тривали годинами. Коли нарешті настав ранок, вона відчула себе надто хворою і втомленою, щоб встати. Цієї ж ночі голова сімейства також зазнав дивного кошмару — йому здавалося, що хтось схопив його за горло і намагався душити.

Спочатку логічне пояснення підказав брат голови сімейства, а пізніше воно було підтверджене й офтальмологом, коли він виявив явні пошкодження в очах дітей. Усього через 2 дні після того, як вони в'їхали у будинок, у них зламалася піч — вона і стала ймовірним джерелом отруєння чадним газом, що спричинило головні болі, погане самопочуття і бачення привидів.

Ще один випадок стався відносно недавно. Письменниця Керрі Поппі відчула дивну "погану духовну присутність". Жінка розповідала, що їй здавалося, ніби за нею спостерігають, а потім у неї з'явилися слухові галюцинації та дивне відчуття тиску в грудях. Вона чула якийсь свист, часом їй здавалося, що щось проходило повз неї. Потім її накривало тривожне відчуття, ніби у будинку був присутній хтось ще — письменниці здавалося, що це "демон".

Поппі навіть зв'язалася з "мисливцями за привидами", які, на щастя, порадили їй вивчити симптоми отруєння чадним газом. Пізніше Керрі звернулася до газової компанії, фахівці якої підтвердили витік.

Дослідники зазначають, що отруєння чадним газом не може пояснити всіх повідомлень про привидів, однак їх можна пояснити містифікацією, галюцинаціями під час сонного паралічу, поганим сном і багатьма іншими факторами.

Однак за словами токсиколога Альберта Доннея, чадний газ і отруєння ним насправді можуть викликати галюцинації. Він також зазначає, що це може стати відповіддю на запитання: чому вікторіанці з бензиновими лампами й токсичними шпалерами були так зачаровані історіями про привидів.

Раніше Фокус писав про те, що чому люди досі вірять в існування снігової людини.