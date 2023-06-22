Побудований у бронзовому віці: археологи досліджують найдревніший будинок у Кардіффі

У Кардіффі розпочалися нові розкопки, щоб дослідити найдавніше виявлене житло. Споруду, відому як круглий будинок, знайшли в Трелай-парку, неподалік від центру міста, минулого року.

Зараз археологи розкопують підлогу житла, яка напрочуд добре збереглася під землею за минулі приблизно 3500 років. Це місце розташоване приблизно за кілометр від городища Церау, пам'ятки національного значення, і лише за 200 метрів від римської вілли Елі, пише Nation.Cymru.

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Спочатку експерти припускали, що ця споруда слугуватиме важливою ланкою між пізнім залізним віком і ранньою римською епохою, надаючи цінну інформацію про життя людей після того, як вони покинули городище. Однак, знахідка глиняного горщика на місці підтвердила, що ця пам'ятка значно старша, ніж передбачалося спочатку, і, ймовірно, походить з бронзового віку близько 1500 року до н. е.

Доктор Олівер Девіс висловив ентузіазм з приводу розкопок, що тривають, заявивши: "Ми заглиблюємося в те, що, на нашу думку, може бути найдавнішим житлом, коли-небудь знайденим у Кардіффі. Минулорічні розкопки відкрили напрочуд добре збережену підлогу круглого будинку, надавши нам унікальну можливість дослідити поверхню, по якій ходили люди 3500 років тому. Для археологів це надзвичайно рідкісний шанс. Ми оптимістично налаштовані, що наші подальші розкопки нададуть нові свідчення та розуміння походження валлійської столиці. А також щиро вдячні за співпрацю з місцевою громадою, адже разом ми відкриваємо цю надзвичайну історію бронзової доби, яка залишалася прихованою протягом тривалого періоду".

Нинішні розкопки є результатом спільних зусиль CAER, Кардіффського університету та організації "Дія в Керау та Елі", до яких долучилися 100 волонтерів та 200 учнів із сусідніх шкіл.

Мішель Пауелл, яка представляє "Ейс", підкреслила інклюзивний характер розкопок, заявивши: "Люди всіх вікових груп беруть активну участь, сприяючи розвитку нових навичок і об'єднуючи місцевих жителів для дослідження нашої неймовірної спадщини".

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