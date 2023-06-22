Інопланетяни хочуть привернути нашу увагу в незвичний спосіб: вони можуть використовувати зірки

Учені вважають, що позаземна цивілізація може використати вибух близької до нас наднової для того, щоб ми звернули увагу на цей регіон космосу.

Місяць тому астрономи виявили наднову, яка отримала назву SN 2023ixf. Відтоді за нею стежать вчені, адже це найближчий до нас вибух зірки за останні 10 років. Згідно з новою статтею американських учених, ця наднова може бути тією унікальною подією, за допомогою якої потенційні інопланетяни можуть привернути увагу землян, пише Live Science.

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Наднова SN 2023ixf вибухнула в галактиці Вертушка, розташованій за 21 млн світлових років від нас. Цей дуже яскравий вибух класифікували як наднова II типу. Вони з'являються внаслідок вибуху зірок, маса яких більша, ніж у 8 разів більша за масу Сонця. Такі наднові можна бачити із Землі протягом кількох місяців і навіть років після вибуху.

Як уже писав Фокус, наднову SN 2023ixf вчені виявили лише місяць тому і відтоді вона прикувала до себе увагу багатьох астрономів і астрофізиків. Але не тільки вони зацікавилися цим космічним вибухом.

Галактика Вертушка Фото: NASA

Поки астрономи намагаються ретельно вивчити залишки кінцевого етапу життя великої зірки, вчені, які шукають ознаки позаземного розуму, висунули незвичайну теорію. Дослідники з Інституту SETI та Вашингтонського університету, США, припускають у своїй новій статті, опублікованій у журналі Research Notes of the American Astronomical Society, що такий яскравий спалах світла може допомогти виявити потенційних розумних інопланетян.

Учені припускають, що представники позаземної цивілізації можуть використовувати наднову як спосіб привернення уваги інших розумних видів у Всесвіті. Тобто ці інопланетяни, яким видно і наднову і, наприклад, вони знають про існування розумного виду на Землі, у такий спосіб намагаються звернути увагу землян на цей регіон космосу.

Наднову SN 2023ixf видно у вигляді яскравого спалаху світла у верхній лівій частині знімка галактики Вертушка Фото: Twitter

Згідно зі статтею, нова теорія схожа на те, як людина, яка сидить у ресторані, чекає, доки офіціант зверне увагу на неї, щоб можна було помахати рукою і оплатити рахунок. Якщо наднову видно із Землі, то, можливо, інопланетяни також хочуть "помахати нам рукою", поки ми можемо бачити наслідки цього космічного вибуху.

Учені відзначили еліптичну область космосу, де розташовано приблизно 100 зірок, видимих із Землі. Навколо цих зірок можуть обертатися придатні для життя планети, де можуть існувати позаземні цивілізації, які знають і про цю наднову, і про саму Землю. Тож теоретично інопланетяни можуть послати в напрямку нашої планети сигнал, щоб встановити перший контакт.

Теоретично інопланетяни можуть послати в напрямку нашої планети сигнал, щоб встановити перший контакт Фото: The Conversation

Протягом наступних кількох місяців учені за допомогою двох радіотелескопів слухатимуть ділянку космосу, де розташовані близькі до наднової зоряні системи. Щоправда, у своїй статті вчені визнають, що ймовірність того, що буде отримано інопланетний сигнал, дуже низька. Але якщо не перевірити цю теорію, то ми ніколи не дізнаємося, чи правильна вона.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження японських учених припускає, що відома зірка Бетельгейзе все ж вибухне надновою в недалекому майбутньому. І це буде найближча до нас наднова.

Згідно зі ще однією теорією щодо позаземного розуму, то як уже писав Фокус, вона передбачає, що перший контакт інопланетян із землянами відбудеться без участі людей.