Секрет довголіття. Вчені виявили несподіваний фактор, який змушує нас старіти раніше

Нове дослідження припускає, що на швидкість нашого старіння також впливає місце, де ми живемо.

Десятиліттями вчені шукають секрет довголіття і розглядають різні фактори, які так чи інакше впливають на швидкість нашого біологічного старіння. Результати нового дослідження виявили кілька несподіваних факторів, які впливають на довголіття людини, пише Sci Tech Daily.

Дослідження було проведене міжнародною дослідницькою групою, куди увійшли вчені з Нідерландів, Норвегії та Швейцарії. Керував роботою професор кафедри методів, фактичних даних і впливу досліджень у галузі охорони здоров'я Університету Макмастера Парміндер Райна.

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У своєму дослідженні вчені використали одразу два методи оцінки на основі метилювання ДНК, відомі як епігенетичний годинник, що використовується для вивчення старіння на клітинному рівні, а також оцінку різниці між хронологічним і біологічним віком.

За словами першого автора дослідження, наукового співробітника Департаменту методів дослідження здоров'я, фактичних даних і впливу в Університеті Макмастера, Дів'ї Джоші, результати аналізу свідчать про те, що на швидкість старіння також впливають і кілька несподіваних чинників. По-перше, йдеться про проживання у міських районах, які характеризуються значною нерівністю у ресурсах і соціальних можливостях. По-друге, особливу роль відіграє наявність симптомів депресії. При цьому, кореляція зберігалася навіть після врахування таких факторів, як хронічні захворювання та шкідливі звички.

Зазначимо, що депресивні симптоми в дослідженні вимірювалися за допомогою стандартної шкали депресії з 10 пунктів. Вчені виявили збільшення ризику смерті на один місяць на кожен бал збільшення оцінки депресивних симптомів. Дослідники припускають, що депресія спричиняє емоційний стрес, який здатен призвести до біологічного зносу організму та порушення регуляції фізіологічних систем людини. Усе це своєю чергою тягне за собою більш раннє біологічне старіння.

Щоб оцінити матеріальне оточення та соціальну депривацію вчені використали два індекси, розроблені Канадським консорціумом з досліджень стану довкілля у містах ще 2011 року. Результати аналізу показують, що соціальна депривація тягне за собою зменшення кількості соціальних ресурсів у сім'ї та суспільстві, а матеріальна депривація позбавляє людей доступу до благ і зручностей сучасного життя. Зокрема йдеться про адекватне житло, поживну їжу, автомобіль, високошвидкісний інтернет та місця для відпочинку.

Автори дослідження зазначають, що вища депривація призводила до збільшення ризику смерті майже на один рік. Однак вчені не знайшли зв'язку між депривацією сусідства та посиленням впливу депресивних симптомів.

Під час дослідження вчені вивчили дані майже 1,5 тисячі осіб віком від 45 до 85 років. Науковці планують спостерігати за групою учасників протягом 20 років, щоб визначити, чи можуть ці наслідки бути оборотними та чи існують якісь механізми для цього.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли ключ до боротьби зі старінням: росте на будь-якому городі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.