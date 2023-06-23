Таємниця останнього заходу сонця: чому цей захід не припадає на літнє сонцестояння

Ця дивовижна особливість пов'язана з тим, як наша планета рухається в просторі.

Починаючи з дня літнього сонцестояння, тривалість земного дня і ночі змінюється — протягом наступних шести місяців тривалість нашого світлового дня буде повільно, але впевнено скорочуватися. Однак якщо ви любитель заходів сонця, вам, ймовірно, відомий один цікавий факт — останній захід сонця в році насправді відбувається через кілька днів після сонцестояння, а зовсім не в "найдовший день", пише IFLScience.

Чим це зумовлено? Певно тим, що наші повсякденні вимірювання тривалості дня відбуваються не зовсім правильно, якщо вимірювати їх день у день. Крім того, орбіта Землі близька до ідеального кола, але зовсім не є ним. На довершення — наша планета має доволі разючий нахил 23,7 градусів, чим і зумовлена наявність у нас пір року. Усе це в сукупності впливає на нашу повсякденну тривалість дня.

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Стандартні 24 години — те, що людство називає добою, проте технічно це середній сонячний час. Сонячна доба являє собою час між проходами Сонця над одним і тим самим меридіаном. Якщо ми усереднимо всі дні року, ми отримаємо 24 години плюс-мінус кілька мілісекунд. Однак тривалість одного конкретного дня може змінитися на багато секунд, стаючи довшою в дні сонцестояння і коротшою — у дні рівнодень.

Дослідники зазначають, що реальний сонячний день подовжується навколо сонцестояння, а наш годинник сприймає це як зміну тривалості дня. У результаті кількість світлових годин скорочується, а схід сонця відбувається трохи пізніше. Але реальний полудень трохи зміщений від виміряного полудня, саме тому останній захід сонця в році буде насправді трохи пізніше, а не в день сонцестояння.

Однією з основних проблем учені вважають той факт, що Земля нахилена, що створює пори року з рівноденнями й сонцестояннями. Крім того, періодично орбіта нашої планети наближає і віддаляє Землю від Сонця. Ця зміна відстані становить близько 5 мільйонів кілометрів, при цьому найдальша точка припадає на початок липня, а найближча — на початок січня. Земля рухається з різною швидкістю протягом року.

У результаті Сонце і наш усереднений годинник розходяться. Насправді вони не часто збігаються, проте більш очевидним це стає, якщо розглянути таку крайність, як літнє сонцестояння.

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