Увага на очі та щупальця. Учені розповіли, чим відрізняються кальмари та восьминоги
Обидві ці дивовижні тварини дуже розумні та належать до класу головоногих молюсків, але розрізнити їх досить просто.
Підводний світ приховує в собі безліч дивовижних тварин, чого тільки варті головоногі молюски, клас яких налічує близько 300 видів кальмарів і стільки ж восьминогів. Попри те, що візуально ці молюски дуже відрізняються, люди часом плутають їх, пише IFLScience.
У новому дослідженні вчені розповіли, як відрізнити щупальця цих вельми розумних і чарівних тварин.
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Турботливі восьминоги
У восьминогів вісім рук, вкритих надзвичайно гнучкими та сильними присосками. Саме вони допомагають тваринам "ходити" по морському дну, ловити свою здобич і маніпулювати різними предметами. Ба більше, всі вони вельми успішно використовують свої щупальця, щоб метати предмети в інших восьминогів, які вдираються в їхній простір.
Візуально восьминоги мають зовсім інакший вигляд, ніж кальмари — їхня голова набагато більша й округліша. Крім того, увагу привертають їхні прямокутні зіниці, розташовані на великих очах. Зазвичай восьминоги воліють жити на самоті й переважно на морському дні. Втім, є й винятки, наприклад, Октополіс — там на одній території уживаються одразу кілька восьминогів.
Тривалість їхнього життя в середньому становить від 1 до 3 років, а для розмноження самці використовують спеціальну руку, також звану гектокотилусом — саме за допомогою неї восьминоги передають самкам, що відкладають яйця в лігві, сперму. До слова, після кладки яєць самки восьминогів охороняють лігво, поки малюки не з'являться на світ.
Безтурботні кальмари
У кальмарів теж 8 рук, проте вони також мають два щупальця, а їхні голови, на відміну від восьминогів, мають два плавники. Ці тварини мають структуру, яка схожа на хребет і називається "ручкою", тоді як восьминоги повністю позбавлені кісток і панцира.
За словами дослідників зі Смітсонівського інституту, залежно від виду кальмари можуть сягати лише кількох сантиметрів завдовжки, тоді як найбільші з них сягають 13 метрів. Як правило, тривалість життя цих тварин становить від 5 місяців до 5 років.
Деякі кальмари можуть жити на самоті, проте більшість видів усе ж віддають перевагу існуванню в невеликих групах у відкритому океані. На відміну від восьминогів, більшість кальмарів не надто піклуються про своє потомство, просто залишаючи яйця напризволяще в океані.
Дещо спільне
Цікаво, що і кальмари, і восьминоги здатні змінювати колір шкіри — у цьому їм допомагають спеціальні клітини, звані хроматофорами та розташовані в їхній шкірі. Обидва ці головоногі молюски також здатні виробляти чорнило — як правило, вони використовують цей механізм під час атаки або для захисту від хижаків.
Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як відрізнити ворону від ворона: чорне пір'я й очі намистинки.