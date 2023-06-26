Землю очікують найсильніші геомагнітні бурі: пік активності Сонця настане раніше

Вчені вважають, що сонячний максимум настане раніше передбачуваних термінів і буде набагато сильнішим за інші прояви активності Сонця.

Наразі багато вчених вважають, що пік сонячної активності або сонячний максимум має настати не раніше 2025 року. Але деякі дослідники вважають, що збільшення рівня активності Сонця варто очікувати вже наприкінці цього року. Це може призвести до появи найсильніших геомагнітних бурь, що може дуже негативно позначитися на земних технологіях, пише Live Science.

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Зміни на Сонці кожні 11 років

Сонце — це не звичайна спокійна плазмова куля, а об'єкт, у якому постійно відбуваються різні внутрішні та зовнішні процеси. І Сонце змінюється кожні 11 років під час сонячних циклів. Річ у тім, що приблизно в середині такого циклу настає підвищення рівня сонячної активності. Цей період отримав назву сонячний максимум і в цей час на нашій зірці з'являється більша, ніж зазвичай, кількість спалахів і корональних викидів маси, тобто плазми, в космос.

Такі виверження потужних потоків енергії та намагніченої плазми, якщо вони досягають Землі, спричиняють появу геомагнітних бурь. Ці бурі вчені поділяють на 5 типів за рівнем потужності. Але кожна така геомагнітна буря може негативно вплинути на роботу супутників на орбіті, на роботу зв'язку та систем навігації на Землі, а також на роботу енергосистем. Тобто що потужніша геомагнітна буря, то сильніший негативний вплив вона може мати на наші технології. Наприклад, 1859 року відбулася справжня технологічна катастрофа на планеті, коли після найсильнішого спалаху на Сонці було відключено на довгий час телеграфний зв'язок, а також перестала функціонувати енергосистема в різних регіонах планети. З огляду на той факт, що технології давно пішли далеко вперед і люди безпосередньо від них залежать, то будь-яка дуже сильна геомагнітна буря може призвести до справжнього колапсу всієї діяльності людей на Землі.

Учені вважають, що сонячний максимум настане раніше передбачуваних термінів і буде набагато сильнішим за інші прояви активності Сонця Фото: Forbes

Сонячний максимум настане раніше — він більш небезпечний для Землі

Сильні геомагнітні бурі з'являються якраз під час сонячного максимуму. І деякі вчені вважають, що наступний період підвищеної активності Сонця може настати вже наприкінці 2023 року, а не 2025 року, як припускають зараз багато дослідників. Але найнебезпечніше для нас те, що цей максимум може бути набагато сильнішим за попередні подібні події на Сонці.

Новий сонячний цикл під номером 25 розпочався в грудні 2019 року і має тривати 11 років до 2030 року. У цей час спочатку на Сонці спостерігається низький рівень активності, а потім він зростає приблизно в середині циклу. За тим знову з'являється період зниження рівня активності, який називають сонячний мінімум.

За словами Алекса Джеймса з Університетського коледжу Лондона, Велика Британія, під час мінімуму сильне магнітне поле Сонця утримує дуже гарячу плазму дуже близько до поверхні зірки. Таким чином сильна сонячна активність пригнічується. Але потім лінії магнітного поля заплутуються і розриваються, внаслідок чого магнітне поле стає слабшим. Тому з'являються спалахи на Сонці та корональні викиди маси.

Коли Сонце наближається до періоду більш високого рівня активності, то на зірці з'являється велика кількість таких темніших ділянок на поверхні, як сонячні плями. До речі, саме в них народжуються сонячні спалахи. Відповідно, чим більше плям, тим більше спалахів і більше викидів плазми в космос.

Усі сонячні спалахи вчені поділяють на 5 класів залежно від їхньої потужності — A, B, C, M і X Фото: NASA

Початкові прогнози вчених з NASA і Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США припускають, що черговий сонячний максимум буде схожий на попередній під час 24-го сонячного циклу і триватиме з різною інтенсивністю впродовж 2025 і 2026 року. Той максимум був відносно слабким і особливо нічим не запам'ятався.

Але тепер деякі експерти з космічної погоди стверджують, що кількість сонячних плям набагато більша, ніж раніше. Їх більше, ніж показували прогнози. Те ж саме стосується і набагато більшої кількості сонячних спалахів, які постійно з'являються з кінця минулого року і тривають зараз. Наприклад, кількість найпотужніших спалахів класу Х різко збільшилася. Усі сонячні спалахи вчені поділяють на 5 класів залежно від їхньої потужності — A, B, C, M і X. Подібні виверження енергії та плазми на Сонці призводять до частіших появ геомагнітних бурь на Землі.

Найсильніші геомагнітні бурі — катастрофа на Землі

За словами Джеймса, подібна сонячна активність свідчить про те, що сонячний максимум може настати вже наприкінці цього року, і судячи з поточних подій, він може бути набагато сильнішим, ніж попередні максимуми.

Сонячний максимум може настати вже наприкінці цього року і, судячи з поточних подій, може бути набагато сильнішим, ніж попередні максимуми Фото: Express

За словами Цзи-Вей Фанг, дослідника з Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, нові потужні спалахи на Сонці можуть призвести до дуже сильних геомагнітних бурь на Землі. У результаті може бути паралізована робота супутників на орбіті, а також робота зв'язку, що може призвести до тривалих відключень електроенергії. Деякі вчені взагалі припускають, що може перестати працювати навіть Інтернет. Тобто, якщо прогнози вчених вірні, то дуже сильний сонячний максимум може спричинити на деякий час справжню технологічну катастрофу.

Але точно сказати, коли може трапитися те чи інше найпотужніше виверження на Сонці вчені не можуть, тому що прогнозувати поведінку Сонця дуже складно.

Фокус уже писав про те, що нещодавно на Сонці стався спалах класу Х1.1, який призвів до появи помірної геомагнітної бурі.