Кровопивці підводного світу. У серцях акул знаходять моторошних паразитів, які невідомо як туди потрапили (відео)

Дослідники виявили кирпатих вугрів у тілах акул, які зручно розташовуються в їхніх серцях і влаштовують криваву трапезу.

Океан — дивовижне місце, що зберігає у собі безліч ще нерозгаданих таємниць. Здавалося б, акули перебувають на верхівці харчового підводного ланцюга, проте навіть цим надзвичайно розумним і небезпечним хижакам там не безпечно, пише Science Alert.

Час від часу вчені виявляють у серцях та інших органах акул кирпатих вугрів (Simenchelys parasitica), які не вважаються паразитами, але, ймовірно, можуть ними бути. Наприклад, в одному випадку, зареєстрованому у 1997 році, вчені виявили велику акулу-мако. Дослідники провели розтин і виявили у серці акули двох вугрів, які влаштували там кривавий бенкет. Через 10 років, у 2007 році, вчені вивчили тіло мертвої дрібнозубої піщаної акули (Odontaspis ferox) — кирпаті вугри також були виявлені в її серці, порожнині тіла і м'язах.

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Дивовижним у цій історії здається те, що кирпаті вугри є єдиними представниками свого виду і зовсім не обов'язково мають бути паразитами. Річ у тім, що вони цілком спокійно і щасливо можуть жити у відкритому океані й харчуватися залишками мертвих морських тварин. Однак тепер дослідники вважають, що вони також люблять забиратися в тіла акул і висмоктувати кров з їхніх сердець.

До 1992 року вченим не було відомо нічого про те, що кирпаті вугри паразитують в акулах. Поки з дна західної частини Північної Атлантики не було піднято мертвого самця акули-мако. Дослідники зазначають, що самець був зачеплений гачком, а коли його підняли на борт, він був уже мертвий. Зміна кольору акули свідчить про те, що самець досить довгий час провів на мулистому морському дні.

Відомо, що це була досить велика особина — вага самця становила майже 400 кілограмів. Його тіло помістили в холодну камеру, а наступного дня препарували, щоб зрозуміти, що стало причиною смерті.

Більший із двох вугрів, знайдений у серці акули Фото: Caira et al., Environ. Biol. Fishes, 1997

Розтином акули займалися біологи Джанін Кайра з Коннектикутського університету і Ненсі Колер з Північно-східного наукового центру рибальства. Коли вони розкрили тіло самця, всередині на них чекав сюрприз — щось, схоже на яйце з Кіндер-сюрпризу. Згодом "сюрприз" виявився нічим іншим, як двома пухкими й блискучими молодими самками кирпатого вугра довжиною 21 і 24 сантиметри. Обидві вони були вже мертві, проте до того, як їх підняли з дня океану і заморозили, ймовірно, залишалися цілими. Ба більше, вчені також виявили, що якийсь час самки влаштовували бенкет у серці акули.

За словами Кайри, вони з колегами виявили, що шлунки вугрів були наповнені згустками крові, водночас вмісту кишківника (паразитів або їжі) в жодного з них виявлено не було. Дослідники також виявили інші сліди перебування паразитів — серце акули було пошкоджене. Однак тоді вчені так і не змогли зрозуміти, у який спосіб вугри опинилися у серці акули — жодних явних ознак проникнення не було виявлено.

Дослідники припустили, що вугри могли потрапити в тіло самця, коли він попався на гачок і помер. Вчені вважають, що кирпаті вугри пробралися в його серце або перед самою смертю, або після неї. Імовірно, вони зарилися в області зябер або горла, потім потрапили в кровоносну систему, а вже звідти — у серце. У якийсь момент цього процесу вугри, ймовірно, поглинули кров.

Ще більш загадковим вважається випадок із дрібнозубою піщаною акулою. Подробиці цього випадку були опубліковані в статті 2007 року. У тексті йдеться про те, що самка акули завдовжки приблизно 3,7 метра була знайдена мертвою в океані недалеко від Фуертевентури на Канарських островах. Дослідники вивчили її тіло і виявили у її серці, порожнині тіла і прилеглій спинній мускулатурі кирпатих вугрів.

За словами автора дослідження 2007 року, біолога з акул Яна Фергюссона, імовірно, самка акули була дорослою, однак у неї повністю були відсутні яєчники. Дослідники досі не знають, виродилися вони природним чином чи були з'їдені вуграми. Ймовірною причиною смерті акули також називають вугрів, оскільки жодних інших очевидних причин дослідники так і не змогли виявити.

Зазначимо, що два випадки зовсім не є тенденцією, проте дослідники вважають, що вугри, схоже, харчуються мертвими акулами. Наприклад, на туші кита біля берегів Японії вчені виявили, що картаті вугри становлять більш ніж половину всіх спостережуваних тварин. Але дослідники вважають, що знадобиться більше додаткових досліджень, щоб зрозуміти, як картатим вуграм вдається жити, нехай навіть недовго, всередині іншого організму.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зафіксували дивовижну поведінку китової акули на дні океану.