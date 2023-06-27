Сюсюкають, як і люди. Учені виявили, що дельфіни по-особливому спілкуються зі своїми дітьми

Дослідження показують, що самки розмовляють із малечею вищим голосом, як це робимо і ми.

Якщо ви думаєте, що люди єдині, хто сюсюкає з немовлятами, ви глибоко помиляєтеся. У новому дослідженні вчені виявили, що самки дельфінів насправді поводяться так само як і люди — сюсюкають зі своїми малюками, пише Daily Mail.

Здавалося б, це кумедна звичка, яку ми одразу ж переймаємо, коли спілкуємося з дітьми. Однак нове дослідження показує, що "високий дитячий лепет" насправді властивий не тільки людям, а й дельфінам-афалінам. Під час дослідження вчені з Океанографічного інституту Вудс-Гоул у Массачусетсі проаналізували звуки, які видавали 19 диких дорослих самок деліфінів-афалін. Їхні "розмови" були записані під час оцінки здоров'я у районі затоки Сарасота у Флориді.

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Дослідники зосередилися на вивченні свисту афалін, який вони видавали як у присутності потомства, так і в його відсутності. Результати дослідження свідчать про те, що дельфіни постійно видавали свист із вищою максимальною частотою та ширшим частотним діапазоном за присутності дитинчат, порівняно зі свистом, який вони видавали, коли поблизу не було потомства.

Автори дослідження вважають, що подібний свист, схоже, здатний привернути увагу дітей і сприяє зближенню та навчанню вокалу. Науковці зазначають, що сюсюкання — мовленнєвий патерн, який є майже універсальним у різних культурах і мовах серед людей, які наглядають і взаємодіють із малюками.

До цього моменту, відомості про те, що сюсюкання також поширене серед тварин, були вельми мізерними. Однак результати нового дослідження свідчать про те, що в афалін як виду існує материнство, вони вибудовують довгострокові зв'язки між матір'ю і потомством, а також широко використовують сюсюкання як інструмент спілкування з дітьми.

Автори дослідження зазначають, що середній вік дитинчат у спостереженнях становив приблизно два роки, що цілком відповідає віковому діапазону, в якому у людей відбувається орієнтоване на дитину спілкування. Науковці також зазначають, що дельфіни є перспективними тваринами для вивчення еволюції вокального навчання та мови у людей.

До слова, попередні дослідження показали, що дорослі самці зебрових амадин змінюють акустику своїх пісень у присутності молодих особин. Дослідження також показують, що особливі типи вокалізації використовуються білячими мавпами й макаками-резусами, коли вони спілкуються з молодими мавпами.

Автори дослідження також зазначають, що попередні дослідження вчених з Університету Флориди показали, що сюсюкання насправді допомагає немовлятам відтворювати власну мову. Вчені вважають, що імітація меншого голосового тракту підказує немовлятам, як мають звучати слова, які виходять з їхніх власних ротів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, навіщо насправді дельфіни допомагають рибалкам ловити рибу.