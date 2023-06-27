Як населення Китаю: вчені з'ясували, скільки діабетиків буде у світі до 2050 року

Дослідження показало, що за 30 років на планеті від діабету страждатиме 1,3 млрд осіб.

Нове дослідження виявило, що через 30 років у світі буде близько 1,3 млрд осіб із діабетом, зараз же їхня кількість становить 500 млн осіб. Про це повідомляє UPI.

"Такі темпи зростання випадків діабету не просто тривожні, вони становлять ризик для кожної окремо взятої системи охорони здоров'я у світі, особливо якщо зважати на те, що діабет попутно збільшує ризик ішемічної хвороби серця та інсульту", — каже провідний автор дослідження з Інституту показників та оцінки здоров'я при Медичній школі Вашингтонського університету в Сіетлі Каньїн Ліан Онг.

Вона підкреслює, що попри те, що широка громадськість звинувачує у виникненні діабету ожиріння та нестачу фізичного навантаження, причини хвороби насправді більш складні. До списку причин діабету входить генетика, а також логістичні, соціальні та фінансові бар'єри в структурних системах країн, особливо в країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

Результати проведеного дослідження виявили, що наразі на діабет страждає 6% людей, які проживають на планеті. Такий показник виводить діабет у першу десятку основних причин інвалідності та смерті у світі.

Найвищий показник у Північній Африці та на Близькому Сході, де кількість діабетиків становить 9%, а у 2050 році буде в межах 17%. Також цей показник збільшиться до 11% у Латинській Америці та Карибському басейні.

Майже в кожній країні світу діабет здебільшого діагностують у людей у віці 65 років і старше з показником поширеності в розмірі понад 20%. Найвищий показник поширеності в розмірі 24% було визначено для людей віком від 75 до 79 років. Зазначається, що в цьому випадку йдеться переважно про країни Північної Африки та Близького Сходу (39%), найменший показник у Центральній Європі, Східній Європі та Центральній Азії (20%).

Крім цього, дані вказують на те, що 96% випадків діабету припадає на діабет 2 типу. Основними причинами розвитку діабету є ожиріння, на яке припадає 52% інвалідності та передчасної смерті від захворювання. Далі йдуть неправильне харчування, екологічні та професійні ризики, паління, малорухливий спосіб життя та вживання алкоголю.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що ген, раніше пов'язаний із лейкемією, був тісно пов'язаний із порушенням вироблення інсуліну в діабетиків 2 типу.