Два в одному: ліки від тиску можуть допомогти позбутися мігрені, заявили вчені

Ваша щоденна таблетка від гіпертонії також може бути прихованим секретом зменшення кількості мігреней, згідно з нещодавнім дослідженням.

Нещодавно проведене дослідження показало, що більшість ліків, призначених для зниження кров'яного тиску, можуть також зменшити частоту головних болів при мігрені. Це відкриття може прокласти шлях до більш доступних і менш дорогих варіантів лікування для тих, хто страждає на мігрень, пише New Atlas.

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Мігрень — це не просто головний біль. Вона може спричиняти виснажливий біль, чутливість до світла, звуку або запаху і порушувати повсякденне життя людини. Оскільки на мігрень страждає близько 15% населення планети, пошук ефективних і доступних методів лікування має величезне значення.

Як правило, ліки від мігрені призначені для купірування симптомів і запобігання майбутнім нападам. Однак таке лікування може бути дорогим. Ще 2020 року щорічні витрати на лікування мігрені в одних тільки США становили від 2 000 до понад 9 000 доларів на людину і не завжди покривалися страховкою.

Саме тут на допомогу приходять препарати, що знижують кров'яний тиск, також відомі як антигіпертензивні засоби. Вони іноді використовуються для зниження частоти, тривалості та тяжкості мігрені. І ось недавнє дослідження, проведене Інститутом глобального здоров'я Джорджа в Сіднеї, Австралія, засвідчило, що майже всі види антигіпертензивних препаратів можуть допомогти зменшити кількість головних болів у людей з мігренню.

"Це дослідження показує, що звичайні ліки від артеріального тиску, які лікарям зручно призначати, можуть бути важливим профілактичним заходом для пацієнтів із мігренню або сильними нападами головного болю", — сказала Шеріл Карсел, провідна авторка дослідження.

Група дослідників провела мета-аналіз усіх рандомізованих досліджень, у яких вивчали використання антигіпертензивних препаратів для профілактики епізодичних мігреней. Під епізодичною мігренню розуміють менше 15 днів головного болю на місяць. У дослідженні брало участь 50 випробувань і понад 4300 учасників, у яких різні види препаратів від артеріального тиску порівнювали з плацебо.

Ці типи ліків по-різному знижують кров'яний тиск. Бета-блокатори знижують частоту серцевих скорочень і серцевий викид. Інгібітори АПФ допомагають кровоносним судинам розслабитися і розширитися, знижуючи вироблення речовини під назвою ангіотензин. Блокатори рецепторів ангіотензину II блокують дію ангіотензину, надаючи ефект, аналогічний інгібіторам АПФ. Блокатори кальцієвих каналів розширюють звужені кровоносні судини і знижують частоту серцевих скорочень, зупиняючи надходження кальцію в м'язові клітини серця і артерій. Альфа-блокатори розслаблюють м'язовий тонус артерій, знижуючи їхній опір.

Кожен клас препаратів від артеріального тиску, за винятком інгібіторів АПФ або комбінації антигіпертензивних препаратів, призводив до зменшення кількості днів головного болю на місяць порівняно з плацебо. Найбільш значне скорочення кількості днів головного болю на місяць спостерігалося при прийомі блокаторів кальцієвих каналів. У середньому антигіпертензивні препарати скорочували кількість днів головного болю приблизно на один день більше, ніж середній ефект плацебо.

На думку дослідників, ці результати можуть стати переломними. З огляду на низьку вартість і широку доступність препаратів від артеріального тиску, а також меншу кількість побічних ефектів порівняно з деякими ліками від мігрені (які можуть включати збільшення ваги і сонливість), це відкриває новий фронт у профілактиці мігрені.

Фарайдун Хагдоост, співавтор дослідження, додає: "Близько 90% людей з мігренню можна лікувати в загальній практиці, де метою є запобігання якомога більшій кількості епізодів, оскільки вони мають руйнівний вплив на якість життя пацієнта. Препарати від артеріального тиску широко доступні за низькою ціною, а багато хто з них доступні в непатентованих формах, що являє собою надійний варіант лікування".

Команда не збирається зупинятися на досягнутому. Вони планують заглибитися в дослідження, щоб отримати більше інформації про те, які конкретні антигіпертензивні препарати найкраще допомагають у боротьбі з мігренню. Отже, поки ми чекаємо на наступне дослідження, у тих, хто страждає на мігрень у всьому світі, з'явилася нова іскра надії. Стверджувати це точно ще рано, але цілком можливо, що ключ до зменшення головного болю при мігрені може знаходитися в наших аптечках.

Раніше Фокус писав про те, що тиск може підвищуватися при розмовах по телефону. Як показало нове дослідження, чим більше люди спілкуються телефоном, тим вищий ризик появи у них високого кров'яного тиску.

Також Фокус писав про дієти, здатні знизити тиск. Дослідники назвали дієту, яка здатна ефективно знизити високий кров'яний тиск і підтримувати його на рівні.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.