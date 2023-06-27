Пам'ятає Кортеса. Мексиканські археологи знайшли древній корабель конкістадорів

Археологи з Національного інституту антропології та історії (INAH) зробили відкриття під час розкопок у місті Чалько де Діас Коваррубіас. Виявлено залишки дерев'яного корабля, якому, близько 400 років.

Місце розкопок, розташоване поблизу озера Чалько, було частиною мережі Великих озер, включаючи Тескоко, Зумпанго, Сальтокан і Ксочімілько. Ці озера мали величезне культурне значення, оскільки їх заселяли різні мезоамериканські цивілізації, такі як тольтеки і ацтеки, пише HeritageDaily.

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Під час обстеження місця дослідники виявили сім шматків деревини розміром один метр в довжину і 25 сантиметрів в ширину. Викривлення, що спостерігається на зовнішній поверхні цих колод, дозволяє припустити, що вони могли належати до судна типу бригантина.

Такі судна широко використовували іспанці-завойовники або, можливо, вони слугували для зберігання каное акалько, що використовувало корінне населення, яке проживало вздовж берегів озера.

Історичні записи розповідають про те, як іспанці після свого прибуття у 1519 році побудували флот бригантин з мілководним корпусом, щоб встановити контроль над Великими озерами. Ці кораблі зібрані з деревини та інших матеріалів із суден, які Ернан Кортес наказав знищити після прибуття до Вера-Крус у квітні того ж року.

Крім того, розкопки INAH виявили залишки поселення на глибині 2,5 метра. Це поселення мало бути розташоване на північно-східному березі озера Чалько, неподалік від руїн стародавнього міста Тлатілько Тлапакойя. Завдяки аналізу знайденої кераміки, вчені дійшли висновку, що поселення існувало в пізній посткласичний період.

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