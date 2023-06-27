Кліматична система Землі збожеволіла: планета занурилася в хаос Ван Гога, і це лякає вчених

Дослідники побоюються, що потоки повітря, які огортають Землю, можуть стати справжньою проблемою для людства і планети загалом.

Попри те, що повітряні потоки, як правило, зупиняються, розділяються, рекомбінуються і течуть у протилежних напрямках, у середньому ці тропосферні повітряні потоки зазвичай досить безперервні на великих відстанях із загальним потоком із заходу на схід. Однак останнім часом кліматологи просто не впізнають ці реактивні потоки Землі й це їх лякає, пише Science Alert.

За словами головного метеоролога місцевої новинної станції Флориди (США) Джеффа Берарделлі, коли він сьогодні дивиться на струменевий потік, на думку спадає лише одне слово — "божевылля". Річ у тім, що нинішня фрагментація буквально несхожа ні на що, що кліматологи спостерігали раніше. Ба більше, вчені також помітили, що південна частина струменевої течії над Північною Америкою повністю розпалася і зараз буквально перебуває у пастці "порочного перевороту", який обернеться небаченою спекою.

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Берарделлі також вважає, що ця конфігурація, ймовірно, посилена кліматичним обігрівом і підживлює рекордний тепловий купол. Основна небезпека полягає у тому, що він настільки екстремальний, що навіть кліматологи вражені. За словами іншого вченого-кліматолога, який вже багато років вивчає поведінку планетарних хвиль, Майкла Манна, за всі ці роки йому рідко доводилося бачити "настільки розрізнену конфігурацію".

Відомо, що струменеві потоки часом "блокуються", тим самим затримуючи погодні системи у певних регіонах на кілька днів. Однак результати нещодавнього дослідження свідчать про те, що зміни клімату можуть призвести до більшої кількості засмічень, ніж зазвичай. Дослідники зазначають, що причиною тому є сповільнення струменевих течій, унаслідок чого вони розповзаються, занурюючи планету в хаос і обрушуючи на Землю непередбачувану погоду.

Тепер дослідники вважають, що саме це і відбувається сьогодні у Північній Америці, а сприяє цьому не тільки зміни клімату. На думку Манна, Ель-Ніньйо, який вже офіційно вступив у свої права, ймовірно також погіршив ситуацію. У результаті кліматологи буквально збиті з пантелику, а багато хто з них навіть не береться "схарактеризувати нинішню великомасштабну модель планетарних хвиль".

За словами Манна, сьогодні струменеві течії над Північною Америкою "повільні та хиткі" і, ймовірно, це є результатом зміни клімату. Наприклад, минулого року дослідження показало, що підвищення температури в Арктиці впливає на струменеві течії в Північній півкулі, послаблюючи їх. Водночас Ель-Ніньйо змінив широту цих струменевих потоків, унаслідок чого південні регіони США буквально опинилися під тепловим куполом.

Дослідники зазначають, що сьогодні лише у Штатах під тепловим куполом опинилися близько 40 мільйонів людей, усі вони перебувають у режимі підвищеної спеки та зіткнулися з відключеннями електроенергії. Учені зазначають, що центр теплового купола фактично розташований над Мексикою і вже став причиною масової загибелі птахів.

За словами кліматолога Максиміліано Еррера, у деяких частинах Мексики спека вже відповідає "категорії 7". Зазначимо, що категорія 5 — є найвищим фактичним рейтингом за шкалою теплового індексу, також відомим як рівень "за межами екстремальної спеки". Простими словами, за словами Еррера, людство вже вийшло за межі попередніх встановлених крайнощів — нові рекорди встановлюються всюди з шаленими відривами й тримаються вже понад тиждень.

Кліматологи також побоюються того, що наразі не спостерігається жодних ознак того, що теплова хвиля закінчиться найближчим часом. Деякі дослідники взагалі вважають, що тепловий купол може протриматися аж до липня.

Зазначається, що у минулому дивні струменеві течії в атмосфері нашої планети збігалися з екстремальними погодними явищами як у північній, так і південній півкулях. Хоча зазвичай це не відбувалося одночасно. Тепер дослідники відзначають, що струменеві течії в південній півкулі буквально не в порядку — візерунки, які вони малюють, цілком могли бути залишені пензлем самого Ван Гога.

За словами кліматолога з Університету Маямі Брайана Макнолді, струменевий потік уже приніс незвично вологу погоду у деякі регіони Австралії. Крім того, вчені виявили, що на півночі сезон ураганів в Атлантиці почався на кілька місяців раніше, ніж передбачалося. Дослідники також помітили, що несподівано підскочила і температура поверхні моря і, схоже, не повернеться до нормального рівня найближчим часом. Ця подія вже спричинила масову загибель риб і отруєння морських ссавців. За словами кліматологів, найстрашнішим є те, що всі ці зміни відбулися ще до того, як Ель-Ніньйо настав належним чином.

За словами географа-еколога з Центрального Квінслендського університету Стіва Тертона, немає сумнівів, що кліматична система Землі вийшла з ладу і людству варто занепокоїтися. По суті, дослідники кажуть, що кліматична криза більше не є проблемою майбутнього — вона відбувається просто зараз.

Раніше Фокус писав про те, що зміни клімату породили сцени з "Божевільного Макса", і незабаром це повториться.