Драматичний результат. Зміни клімату породили сцени з "Шаленого Макса", і незабаром це повториться

Дослідники виявили, що підвищення температури Землі веде до зростання насильства, і світ вже переживав це близько 1000 років тому.

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Останні десятиліття вчені, не зупиняючись, попереджають, що наслідки глобального потепління Землі та різкі зміни клімату суттєво ускладнять життя людства. Цього разу вони дійшли висновку, що підвищення температури й рівня моря підвищує рівень насильства — підтвердженням тому сумні події, що відбулися в стародавніх Андах близько 1000 років тому, пише New Atlas.

У новому дослідженні вчені з Каліфорнійського університету в Девісі вивчили події, що відбулися між 470 і 1500 роками нашої ери, коли клімат на Землі істотно змінився. На жаль, результати дослідження не обіцяють людству нічого доброго — вчені вважають, що тоді різкі зміни клімату суттєво підвищили рівень насильства серед людей у південних та центральних Андах.

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Тепер дослідники вважають, що підвищення рівня моря, розширення тропосфери, збільшення кількості хвороботворних комарів, суворіші сезони алергії й порушення режиму сну можуть зіграти з людством злий жарт. Вчені вважають, що події минулого мають стати для світу важливим застереженням: якщо закономірності минулого збережуться і сьогодні, ми досить скоро зіткнемося з жорстокими зіткненнями у стилі фільму-антиутопії 1979 року "Божевільний Макс".

Під час дослідження вчені вивчили дані 2753 переломів черепа людських останків, які були зібрані майже в шести десятках археологічних розкопок. Далі вчені використали "літопис" льодовика Келькайя, виявлений на території сучасних Чилі, Болівії та Перу. Це дозволило команді скласти карту того, що відбувалося з кліматом на той час.

Результати дослідження показують, що в цей період спостерігалося зниження рівня наростання льоду — приблизно на 10 см менше щорічно. Вчені зазначають, що це зумовлено підвищенням температури після так званого середньовічного теплового періоду. До того ж дослідники виявили, що у цей період рівень насильства між людьми підвищився більш ніж удвічі. Такого висновку дослідники дійшли, проаналізувавши кількість травм голови, виявлених у літописах скам'янілостей.

Вчені зазначають, що спалах насильства міг бути викликаний не лише підвищенням температури повітря, а й зменшенням кількості опадів, що спостерігався лише у громадах, що мешкали у високогір'ях Анд. До того ж подібна тенденція не простежувалася серед спільнот, що мешкали у середніх та прибережних районах. Тепер дослідники вважають, що: або посушливі умови не торкнулися спільноти, що живуть у середніх та низьких районах, або вони, на відміну від мешканців високогір'я, знайшли мирніші способи розв'язання проблем.

Автори дослідження вважають, що спільноти на різних висотах використовували різні економічні та соціально-політичні стратегії, а тому деяким із них вдалося розв'язати проблеми мирним шляхом. Однак жителям високогір'я не вдалося впоратися із соціально-економічним стресом та конкуренцією за обмежені ресурси, що спричинило сплеск насильства.

Раніше Фокус писав про те, що вчені попереджають, що населення Землі незабаром може почати скорочуватися.