Криза Землі позбавить людство шрираші: чому зростають ціни на соус і до чого тут клімат

Любителі популярного гострого соусу із зеленим капелюшком зіткнулися з проблемою — ціни на продукт неухильно зростають, а баночки зникають із продажу.

Погані новини для любителів популярного гострого соусу шрираша — нестача мексиканського перцю чилі продовжує перешкоджати виробництву улюбленого продукту. Компанія Huy Fong Foods, виробник популярної шрираші із зеленим капелюшком, заявила, що через нестачу сировини вони змушені були раптово зупинити виробництво, пише Forbes.

Минулої осені їм усе ж вдалося відновити деяке виробництво, проте компанія, як і раніше, відчуває брак перцю чилі. Зазначимо, що для виробництва соусу шрираша використовують певний сорт чилі, який переважно вирощують на півночі Мексики, і він залежить від конкретних умов вирощування.

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Призупинення виробництва гострого соусу призвело до того, що ціни на нього буквально злетіли, і, схоже, ситуація тільки погіршуватиметься. Дослідники вважають, що причиною неврожаю перців чилі стала тривала посуха, яка лише посилюється антропогенними змінами клімату. Простими словами, якщо людство не почне розв'язувати кліматичні проблеми Землі, ми в буквальному сенсі залишимося без улюбленого гострого соусу із зеленим капелюшком.

Компанія-виробник також заявила, що не знає, коли закінчиться цей дефіцит сировини, так само, як і не зрозуміло, коли стабілізуються ціни на роздрібну купівлю. Річ у тім, що Huy Fong Foods не займається роздрібними продажами безпосередньо — пляшки більше, на жаль, не знайти у великих супермаркетах, тоді як у деяких перекупників ціни за пляшку гострого соусу вже наближаються до позначки 100 доларів.

Представник компанії також заявив про те, що дефіцит пояснюється "несподіваним неврожаєм" цієї весни, який лише посилив уже наявні проблеми із сільським господарством, що перешкоджають збору врожаю чилі. У компанії також заявили, що нестача сировини для виготовлення соусу стала "безпрецедентною" за весь час його виробництва.

За словами дослідника з Національного автономного університету Мексики Гільєрмо Мюррея Тортароло, цей неврожай пов'язаний із посушливими умовами, які поглиблюються під дією "мегапосухи" та паралельним явищем Ла-Нінья, що подовжили його на півночі Мексики. Нагадаємо, що саме тут і вирощують перець чилі, який використовують для виготовлення соусу шрираша.

Попереднє дослідження, проведене 2022 року, свідчить про те, що в Північній Мексиці та на південному заході США було зафіксовано 22-річний період за остнні понад 1200 років. Автори дослідження дійшли висновку, що посуха стала ще інтенсивнішою через наслідки зміни клімату, яка спричинила сухіші та спекотніші умови. Попри те, що посуха в США різко пішла на спад після серії так званих атмосферних річок і сильних снігопадів, ситуація все ще залишається складною.

Зазначимо, що у квітні 2022 року компанія Huy Fong Foods заявила, що більше не може виробляти свій популярний соус шрираша, а також часниковий соус чилі через серйозний дефіцит своїх запасів перцю чилі. Фактично саме він є одним із основних інгредієнтів цих соусів. Уже восени компанія змогла частково відновити виробництво, однак вийти на попередні обсяги все ще не вдалося.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що перець чилі здатний загоювати пошкоджені нерви.