Нахабна фізіономія розміром 150 світлових років: знайдена туманність у формі котячої морди (фото)

Телескоп VLT Європейської південної обсерваторії зробив зображення зореутворювальної туманності Sh2-284.

Астрономи нарешті виявили "космічну кішку" в туманності на відстані 15 000 світлових років від Землі, пише Inverse.

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Іноді, якщо подивитися на хмари, то вони можуть набувати форми різних тварин або інших відомих об'єктів. Звісно ж, це оптична ілюзія, але проте пошук таких химерних хмар приносить задоволення деяким людям.

Те ж саме, тобто образи різних земних тварин або інших відомих нам об'єктів, можна виявити і на зображеннях космосу. Наприклад, туманність під назвою Sh2-284, розташована за 15 тисяч світлових років від нас, трохи схожа на усміхнену кішку (якщо дуже добре придивитися).

Приблизна ширина цієї туманності становить 150 світлових років, і знімок цього об'єкта зробив телескоп VLT Європейської південної обсерваторії, розташований у Чилі. Астрономи представили нове зображення 27 червня.

Туманність Sh2-284 — це скупчення щільного газу та пилу, в якому формуються нові зірки. Особливо яскравий регіон із новими зірками отримав назву Dolidze 25, і його можна побачити в центрі знімка, трохи нижче за "ніс космічної кішки".

Туманність Sh2-284 — це скупчення щільного газу та пилу, в якому формуються нові зірки Фото: Inverse

Тут розташовані молоді дуже масивні зірки, які випускають сильне випромінювання та потоки зоряного вітру, завдяки чому електрони вириваються з навколишніх хмар газоподібного водню. Цей іонізований або електрично заряджений газоподібний водень світиться яскраво-помаранчевим і червоним кольором на знімку туманності. Отже, можна сказати, що тут зображена "руда кішка".

Зоряні вітри, що виходять від зірок у регіоні Dolidze 25, також виштовхують газ із цього скупчення та вирізають порожній простір у центрі туманності. Також газ, що переноситься зоряними вітрами, утворює щільніші сгустки матерії, з яких з'являться нові зірки.

Якщо уважно придивитися до зоряного скупчення, то можна побачити стовпи зі щільнішого газу та пилу, які є дуже міцними, і їх не руйнує зоряний вітер. У цих стовпах з'являться свої власні скупчення яскравих зірок.

Як уже писав Фокус, на новому знімку скупчення Діви, яке є величезним скупченням галактик, можна побачити 1900 галактик і знак питання.