Скупчення Діви: на новому знімку можна побачити 1900 галактик і знак питання (фото)

Подивіться, як тисячі галактик освітлюють своїм сяйвом космос із відстані 48 млн світлових років від нас.

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Португальський астрофотограф Мігель Кларо витратив 11 ночей, щоб за допомогою наземних телескопів, розміщених у Португалії, зробити складене зображення 1900 галактик у скупченні Діви. Цей знімок він назвав "Тисячі галактик, занурених у червонуватий водневий газ скупчення Діви", пише Space.

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Протягом 11 ночей астрофотограф Мігель Кларо робив знімки великого регіону космосу під назвою скупчення Діви, яке розташоване на відстані 48 млн світлових років від нас. На цьому складеному знімку показано приблизно 1900 галактик, які освітлюють своїм сяйвом глибокий космос.

Скупчення Діви — це скупчення галактик, яке розташоване практично в центрі більшого скупчення таких об'єктів під назвою надскупчення Діви. Вважається, що радіус скупчення Діви становить приблизно 7,5 млн світлових років.

Подивіться, як тисячі галактик освітлюють своїм сяйвом космос із відстані 48 млн світлових років від нас Фото: space.com

До надскупчення Діви також входить Місцева група галактик, до якої належить і наш Чумацький Шлях та ще понад 100 галактик. Загальний розмір Місцевої групи галактик оцінюють у 6-9 млн світлових років. Для порівняння радіус нашої галактики — 50 тисяч світлових років. До речі, у Чумацькому Шляху також є хмари газоподібного водню, що розташовані між нами та скупченням Діви.

Зверніть увагу на ліву частину знімка, де особливо виділяється яскрава галактика M100. Це спіральна галактика з перемичкою, яка за розмірами схожа на Чумацький Шлях.

Трохи правіше та ближче до центру на цьому знімку ви можете побачити перевернутий знак питання. Він утворений кількома галактиками, і вся ця група називається ланцюжок Маркаряна. Сюди входять гігантська еліптична галактика M87, величезні еліптичні галактики M86 і M84, а також галактики M90, M91 і M88.

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