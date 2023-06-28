Приголомшливий вид сузір'я Оріона: вчені показали велику темну туманність (фото)

На приголомшливій світлині великого регіону, де формуються нові зірки в сузір'ї Оріона, видно темні хмари, що клубочаться.

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Темні хмари домінують на фото великого регіону зореутворення в сузір'ї Оріона, і вони формують темну туманність, пише Space.

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Астрономи з Національної дослідницької лабораторії оптико-інфрачервоної астрономії (NOIRLab, США) оприлюднили знімок темної туманності в сузір'ї Оріона, зроблений наземним телескопом.

На фото видно щільні міжзоряні хмари з газу і пилу, які формують темну туманність під назвою LDN 1622. Такі туманності називають темними через те, що щільний міжзоряний пил закриває собою світло від найближчих зірок та інших об'єктів.

Темна туманність LDN 1622 розташована на відстані 1300 світлових років від нас у регіоні, де з'являються нові зірки і їх тут насправді дуже багато. Знімок темної туманності був зроблений за допомогою 4-метрового телескопа Ніколаса В. Мейолла в Національній обсерваторії Кітт-Пік у штаті Аризона, якою керує NOIRLab.

Темна туманність LDN 1622 розташована на відстані 1300 світлових років від нас Фото: комета

Саме такий вигляд туманності LDN 1622 вчені отримали за допомогою ширококутної камери телескопа під назвою Mosaic-3 ще 2018 року і наразі ця камера вже виведена з експлуатації. Тепер замість неї з 2020 року працює найпотужніший у світі спектрограф під назвою DESI.

За словами вчених, одна з переваг наземних телескопів полягає в тому, що можна модернізувати і змінювати наукові прилади телескопів у міру появи нових технологій.

До речі, у червні минулого року в Національній обсерваторії Кітт-Пік трапилася пожежа, спричинена ударом блискавки. Від вогню не постраждали ані телескоп, ані інші наукові прилади, хоча було знищено допоміжні будівлі.

Як уже писав Фокус, NASA пропонує послухати, як звучать далекі галактики. Тепер на красу космосу можна не тільки подивитися, а й послухати як звучать різні об'єкти завдяки обробці даних космічних телескопів.

Також Фокус писав про те, що як показує нове дослідження, наша галактика є дуже незвичайною і виділяється на тлі більшості інших галактик.