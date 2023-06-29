Чудодійна пустушка. Плацебо виявилося ефективнішим проти болю в спині та шиї, ніж опіоїди

Дослідники вирішили перевірити, наскільки необхідні опіоїди для лікування гострого короткочасного болю в спині або шиї.

У всьому світі опіоїди призначають як терапію в разі гострого болю в попереку або шиї, всупереч ризикам, пов'язаним зі вживанням такого типу медикаментів. У новому дослідженні вчені виявили, що навіть плацебо ефективніше зменшує гострий і короткочасний біль у спині та шиї, ніж опіоїди, пише New Atlas.

Ґрунтуючись на результатах дослідження, вчені закликають змінити поточні рекомендації щодо призначення опіоїдних ліків.

Майже в усьому світі клінічні рекомендації говорять призначати опіоїди, коли інші методи лікування або протипоказані, або не діють. Опіоїди — це клас ліків, які імітують знеболювальні властивості опіуму, виробленого з рослини маку.

Опіоїди дійсно ефективно справляються з болем, але з ними також пов'язані такі серйозні побічні ефекти як наркотична залежність і передозування. Але найголовніше це те, що не існує жодних переконливих доказів їхньої ефективності проти гострого болю в спині та шиї.

У дослідженні, яке проводили співробітники Сіднейського університету, вивчали короткострокову й довгострокову ефективність і безпеку використання опіоїдів для лікування гострого болю в попереку та шиї. Це дослідження стало першим.

У межах експерименту набрали 347 учасників із первинною скаргою на гострий біль у попереку або шиї. У дослідженні "гострий" біль визначали як помірний біль протягом 12 тижнів або менше.

Перша група учасників отримувала плацебо, а друга — опіоїдний "Оксикодон" по 20 мг на день протягом шести тижнів. Спостереження за всіма учасниками дослідження вели протягом 12 місяців. Також обидві групи отримували стандартний догляд, який виключав постільний режим і зберігав фізичну активність. Тяжкість болю вимірювали через шість тижнів.

Результати дослідження показали, що через шість тижнів в учасників, які приймали опіоїди, полегшення болю було не більшим, ніж у тих, хто приймав плацебо. Короткочасне використання опіоїдів навіть призводило до невеликого посилення болю в середньостроковій і довгостроковій перспективі, як порівняти з плацебо. У групі плацебо за перші 14 днів болю позбулося більше людей, ніж у групі опіоїдів.

У довгостроковій перспективі група плацебо продемонструвала кращі показники в якості життя й зменшенні болю. Через 12 місяців в учасників, які приймали опіоїди, з'явився "невеликий, але досить вагомий" ризик зловживання наркотиками.

"Наше дослідження гранично ясно показує, що немає жодної користі від призначення опіоїдів для зняття болю в людей із гострим болем у спині або шиї. Ба більше, це може завдати шкоди в довгостроковій перспективі, навіть якщо курс лікування опіоїдами буде коротким", — каже співавторка дослідження Крістін Лін.

Опіоїди не варто рекомендувати навіть у разі гострого болю в спині та шиї. Навіть у тих випадках, якщо інші медикаментозні методи лікування не можуть бути призначені або є неефективними для пацієнта.

На думку дослідників, замість того, щоб покладатися на опіоїди, лікування має бути зосереджене на фізичних і психологічних втручаннях і неопіоїдних анальгетиках.